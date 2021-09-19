100g文旦果肉維生素是蘋果17倍　專家揭最好吃「3秘訣」

▲台南場表示，文旦營養價值高，又富含膳食纖維有助消化。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

每年到此季節為品嚐文旦好時機，台南區農業改良場提到，文旦果肉粒粒晶瑩剔透，具有「酸」、「甘」、「甜」獨特風味及口感，加上今年時節關係，文旦經過充足消水後，吃起來更加飽滿多汁，重點是富含不錯的營養成分，想挑選到好吃的文旦，則要注意「果實油胞細緻、果形底寬上尖和有沉重感」品質最優。

台南場說明，全台文旦種植面積4147公頃，產區分佈在台南市、花蓮縣、苗栗縣、新北市、雲林縣及宜蘭縣等地，今年果實生育期日照及雨水充足，不論在果實外觀、果肉飽滿度與品質上都非常穩定。

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台南場指出，文旦果實柚農習慣於白露（9月7日）前約1～3週採收，今年白露距離中秋節（9月21日）時間較長，採收後有充足的時間進行「消水」，待表皮略為皺縮轉黃，此時果肉會漸變軟，進嘴果肉Q軟、滋味甘甜，令人口齒生香。

台南場表示，根據衛福部食品營養成分表，每100g的文旦果肉，含維生素C 51 mg，為蘋果的17倍、櫻桃的5倍；維生素E 0.35mg，為蘋果的3.5倍﹅櫻桃的3倍；鈣9.2 g，為蘋果的2.5倍。一顆文旦（600公克）可提供每日所需的膳食纖維量的39％，多食用除能幫助消化外，也富含人體必需的營養元素，是其他水果難以比擬。

▲台南場指出，全台文旦種植面積4147公頃，產區分佈台南、花蓮等縣市。（圖／記者許展溢攝）



至於要怎麼挑選，台南場傳授以下撇步：

1、外觀及色澤：果實呈黃綠色至淡黃色，果皮油胞分佈均勻、細緻，剝開後果皮較薄、果肉質地也會較細緻。

2、形狀：挑選果實形狀要勻稱、不歪斜，以底部寬而上尖，呈短三角形者，果肉較豐厚。

3、重量：不用拘泥果實大小，挑選有沉重感的果實，代表果肉發育充實、水分也較多；較大的果實（超過600公克）其果肉豐厚、大口吃最過癮、較小的果實（小於400公克）果肉相對較細緻、耐久放，各有其特色。



台南場強調，文旦營養價值高，又富含膳食纖維有助消化，是很好的天然健康食品，屬於少數耐存放、後勁足之國產水果。