2天抓到主謀！送葬陣頭送分局長挑釁　淒慘下場曝光

▲白獅面朝竹東分局一路狂舞，作勢要進入，後來被警車鳴笛阻擋、員警制止才作罷。（圖／讀者提供）

記者張靖榕／綜合報導

新竹縣竹東分局長江建忠日前接受人事調派至宜蘭縣三星分局，卻發生交接前一日竹東當地地方人士請獅團和蜈蚣鼓隊擺陣挑釁；滋事人等涉嫌侮辱公署，警政署長陳家欽表示絕不允許黑道有任何挑姓行為，指示嚴辦到底。新竹檢警逮捕多名嫌疑人到案，訊後將主嫌朱姓男子依侮辱公署罪聲請羈押禁見獲准。

警政署13日發布各縣市警局重要人事命令，全台87名高階警官進行調派調整；新竹縣竹東鎮15日有地方勢力請出的蜈蚣鼓陣頭，車頭掛大牌寫「恭喜升遷、普天通慶」，隊伍中更有送葬場合才會出現的舞白獅，還有「一路好走」的佛祖車，十足挑釁意味。

▲蜈蚣陣中的佛祖車上還有跑馬燈「一路好走」與送葬場合才會出現的舞白獅，挑釁意味濃厚。（圖／讀者提供）

新竹地檢署指出地方勢力當天的行為是無視公權力的囂張挑性行為，要盡快嚴辦以免引起模仿效應，而掃黑專責檢察官17日指揮新竹縣政府警察局刑事警察大隊、竹東分局，將涉案主嫌朱姓男子逮捕到案，隔天再傳喚4名被告到案。

檢方訊後依朱男涉嫌侮辱公署，向新竹地方法院聲請羈押禁見；法官19日凌晨裁定，朱嫌羈押禁見。