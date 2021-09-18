南瓜剖開驚見「寄生蟲竄出」！他仔細一看秒呆住：怎會有豆芽菜？

▲有網友剖開南瓜後，竟發現裡頭有一條條「豆芽菜」。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院，下同）

記者閔文昱／綜合報導

南瓜在台灣一年四季都有生產，加上有消水腫、保養皮膚等好處，是許多人相當喜愛的健康食品。不過有網友近日在剖開南瓜後，竟發現裡頭有一條條類似豆芽菜的小苗，不仔細看還以為是「肥蟲」，讓他嚇得趕緊將畫面PO上網，引發討論。對此，有專家也出面解釋了，並透露這樣的南瓜究竟還能不能吃。

一名網友日前在臉書社團「路上觀察學院」PO出照片，只見切開的南瓜中，果肉顏色跟其他南瓜一樣，都很正常，但上層卻出現許多外型與豆芽菜相似的不明小苗，讓他看了直呼「第一次看到南瓜裡面有豆芽菜，起初還以為是肥蟲」。

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文章曝光後，馬上吸引上千網友按讚，並紛紛留言表示，「南瓜生前吃了豆芽」、「這是抑制發芽的酵素失效，所以讓種籽提前在果內發芽的樣子」、「怎麼會有豆芽菜？」、「上網查了一下說是放了比較久的南瓜會這樣」、「這是綠豆豆芽還是南瓜的籽發芽啊？不管是什麼我都覺得頭皮發麻」、「種子發芽啦，因為不見光，所以沒有發綠」、「是蟲我會嚇死」。

據了解，大陸青島動植物專家于濤就曾解釋這樣的狀況，他表示，南瓜的種子沒有生理休眠，因此如果天氣炎熱，南瓜裡的空腔容量足夠，那麼在空氣、濕度、養分都適宜的情況下，種子便具備發芽的條件，所以就發芽了，而這樣的情況也會發生在甜瓜、黃瓜，甚至西瓜上，只是發生的機率都相當微小。

于濤也指出，由於種子在發芽生長的過程中，會吸收了瓜瓤里部分的養分和水分，因此多少會影響到瓜肉的口感，但這樣的南瓜還是可以吃的，就連發了芽的南瓜苗也可以當作豆芽吃。

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