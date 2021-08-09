盧碧發威！強風吹翻草間彌生「南瓜」雕塑　下秒直接滾進海裡

▲黃點南瓜被強風巨浪襲擊，已經嚴重損毀。（圖／推特／@33554_4441）



記者王佩翊／編譯

日本知名當代藝術家草間彌生的「南瓜」系列作品被稱作是她的代表作之一，其中，佇立於日本瀨戶內海直島上的黃點南瓜更是為人所知，經常吸引民眾前往觀賞。然而9日卻傳出，這個南瓜雕像被盧碧颱風所帶來的強風暴雨給吹翻，隨後又被大浪捲走，直接滾進海裡。

根據《朝日新聞》報導，這座南瓜雕像是草間彌生的知名代表作之一，高2公尺、寬2.5公尺的巨型黃色南瓜雕像1994年被設置在直島的一處碼頭前端，而在這20多年以來，它也深受當地民眾以及外來觀光客的喜愛。

持有這座南瓜雕像的倍樂生公司（ベネッセ）表示，9日上午10時半左右，強風暴雨所帶來的巨浪將雕像捲走，而雕像就這樣隨著海浪不斷在海面上滾動、衝撞，因此受到嚴重損毀。據悉，事發當時，海面接近漲潮。

事實上，這座佇立於直島倍樂生藝術之地（ Benesse Art Site ベネッセアートサイト直島）的黃色南瓜雕像，是草間彌生在南瓜系列上的巨大嘗試，她首次將南瓜塑造成巨大的獨立雕像，並設置在戶外。

另一方面，目前尚未確定任何該雕塑作品維修事宜，後續仍須經過草間彌生本人與倍樂生公司協議後才能決定。

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