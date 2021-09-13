　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

燙青菜給豆芽被負評！闆娘駁「是綠豆蛻變的菜」　網罵到她關版了

▲▼點燙青菜給豆芽菜。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲▼點燙青菜給豆芽菜。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者黃可昀／綜合報導

外食族蔬菜量攝取不足，很多人會到小吃店點一份燙青菜來配，但如果老闆端出來的是「豆芽菜」合理嗎？一名老闆娘抱怨，今天早上收到一個2顆星負評，客人不滿點燙青菜上來的卻是豆芽菜，而不是預期的綠色蔬菜，但她也不甘示弱親自在底下給解釋。

老闆娘在臉書社團「爆怨公社」貼出負評截圖，客人留2顆星並寫下「點燙青菜卻是豆芽菜？我是不太能接受啦。豆芽菜就是豆芽菜吧…」老闆娘在底下回應，「綠豆蛻變而來的綠豆芽屬於蔬菜類，含豐富的營養成份」，也就是說綠豆芽也是蔬菜的一種，燙青菜選擇用豆芽並沒有問題，如果客人會介意燙青菜的種類，應點餐前先詢問店家。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼點燙青菜給豆芽菜。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲網友生氣原因在於成本差太多。（圖／翻攝自爆怨公社）

底下留言幾乎一面倒無法接受，認為豆芽菜當燙青菜不合理，「我覺得燙青菜應該是要綠色蔬菜，但是我不會給負評」、「一般情形下不會有人點燙青菜時，預期拿到的是豆芽菜吧」、「不錯了還給妳兩顆星」、「豆芽菜可以的話，那也來個燙三色豆吧」、「他還給兩顆星欸！我只會給一顆，誰要買豆芽菜的燙青菜啦。」

豆芽菜之所以會引起公憤，並非眾人不愛吃，而是一份燙青菜行情價30元，豆芽菜一大包可能也差不多價錢，比傳統葉菜類廉價很多，客人不免猜測店家是想省成本，「豆芽菜很便宜，菜市場一大堆才2.30塊，如果我花30塊買燙青菜，結果是一點點的豆芽菜我會覺得很傻眼」、「因為豆芽菜很廉價啊半斤也才不到10塊，一份燙青菜也不可能用到半斤豆芽菜」、「真的菜貴不划算就不要硬賣，就說沒有就好。」

►中秋節別忘了買這個

ET快訊
高雄驚傳當街擄人！他遭5煞強押上車　女友嚇傻
LIVE／幼兒園群聚增至30人　侯友宜最新說明
幼兒園Delta燒到桃園！　確診人妻足跡曝光
月領10萬「遠端打卡」根本沒上班！　群創副理飯碗丟了
「疫苗覆蓋率達8成」就解封？　陳時中回應了
快訊／蘇貞昌下令「鬆綁防疫管制」
青少年打BNT「5大症狀」　指揮中心：接種後28天內注意
又有地方發現金！　每人可領5千元
今增2例本土　松山區確診國中生「同住家人」也染疫
邊境鬆綁！　外籍配偶及子女可申請入境
今日新增2例本土確診　分布2縣市

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

學者籲開放長者混打！　陳時中曝規劃：莫德納第2劑從高齡往下接種

高端累計12死！台中也爆首例死亡　莊人祥曝個案情況

招待所猖狂畫面曝！長腿嫩妹坐一排　 網氣暈：八大開始上工了

遭轟「獨斷」延宕BNT進口3個月！陳時中怒回：不要曲解

幼兒園案燒到桃園！確診人妻足跡曝光…在富邦證券上班匡列25人

黃珊珊爆中央「刪北市上傳的居隔記錄」　莊人祥：可能有誤解

埃及爸、台大麻醉護師「病毒低無法定序」　裝修工序列比對明出爐

力拼1劑還是完整接種有利防疫？專家曝「關鍵原因」

板橋確診裝修工「疫調有新足跡」　這兩天有進社區大樓！

學生接種BNT前後悔了沒關係　陳時中：殘劑給教職員打

吳宗憲女兒感人拜別：I love you 3000　Sandy看哭曝把拔「今天很緊張」

關水族館超過40年！與同類隔絕　「最孤獨虎鯨」心理崩潰頭猛撞牆

「狗女兒」義氣陪中暑爸拔罐！上診療床秒睡網笑：整隻都黑了

國王的泡麵？全新拆開竟「沒有麵」剩調味包...客服：蟲蟲入侵吃掉了

確定不是狗？三花貓短腿狂奔XD　超大力氣拖奴才：到底是誰被遛

小貓懸掛看台...下秒「急墜20m」　他舉國旗神救援！全場球迷齊歡呼

員警見三寶婦闖紅燈回頭追車！離開下秒...騎士後女童沒安全帽

要去哪？郵務車「360度繞圈迴轉」 無辜騎士被撞...網傻：校正回歸

泰國人夫「木牆藏鈔票」遭妻抓包　心碎開挖...2萬7私房錢全繳交

環保葬前必知！不是想葬哪就葬哪　夢親人托夢反悔...「骨灰已撈不回」

學者籲開放長者混打！　陳時中曝規劃：莫德納第2劑從高齡往下接種

高端累計12死！台中也爆首例死亡　莊人祥曝個案情況

招待所猖狂畫面曝！長腿嫩妹坐一排　 網氣暈：八大開始上工了

遭轟「獨斷」延宕BNT進口3個月！陳時中怒回：不要曲解

幼兒園案燒到桃園！確診人妻足跡曝光…在富邦證券上班匡列25人

黃珊珊爆中央「刪北市上傳的居隔記錄」　莊人祥：可能有誤解

埃及爸、台大麻醉護師「病毒低無法定序」　裝修工序列比對明出爐

力拼1劑還是完整接種有利防疫？專家曝「關鍵原因」

板橋確診裝修工「疫調有新足跡」　這兩天有進社區大樓！

學生接種BNT前後悔了沒關係　陳時中：殘劑給教職員打

快訊／松山某國中學生1家長確診　侯友宜公布Ct值

國中生新生訓練突背刺痛　一查竟是脊椎重度滑脫

阿Ken幫郭書瑤「做媒」　假露營真聯誼…她竟點頭答應：我去！

LIVE／北市+0！中秋連假開放河濱烤肉？　柯文哲最新說明

學者籲開放長者混打！　陳時中曝規劃：莫德納第2劑從高齡往下接種

高雄驚傳當街擄人！他遭5煞強押上車　女友目睹嚇傻急報警

高樓建築競賽新北奪冠　11年增逾700棟

桃花、金錢運最強3星座！雙魚遇到睽違已久的桃花、天秤會有浪漫追求

免費參加！「台東最美星空導覽」10月場開放報名　還有星空音樂會

高端累計12死！台中也爆首例死亡　莊人祥曝個案情況

忘了鎖！凌晨「恐怖賊闖小孩房」一調監視器家人怕爆：太恐怖

生活熱門新聞

「璨樹」回馬槍引雨彈！　南高屏三縣市大雨特報

即／幼兒母同事與妻子「雙雙確診」足跡曝

他看台灣疫情　曝「恢復正常生活」時間點

黑澀會有誰大紅？呼聲最高是她：算厲害

即／有同仁確診！富邦證券桃園分公司暫停服務至24日

幼兒1家5口確診！醫曝埃及爸「2種感染途徑」

懷孕6週就辭職！人妻怨尪都騎車載

快訊／今新增2本土「1人與幼兒園群聚相關」

新北婆婆稱「小電扇買4800元」他幫組裝氣炸

婚後搬進老公家！發現「一條浴巾7人共用」　人妻傻了

iPhone不給充電頭、耳機　消基會轟多重剝削

快訊／雨區範圍升級！　中南部8縣市大雨特報

3廠牌自由選！網見1族群「可以挑疫苗」怒了

7天收治7心肌梗塞患者　安泰醫院：不尋常

更多熱門

相關新聞

綠豆不是菜！一次搞懂「12種豆豆」分類　減肥必吃款曝光

綠豆不是菜！一次搞懂「12種豆豆」分類　減肥必吃款曝光

豆科植物種類繁多，在全球約有2萬多種，同樣都稱為「豆」，但營養組成與分類卻大不同！營養師高敏敏分享，曾遇過一名奶奶每天喝綠豆湯消暑，3個月內血糖狂飆，一問之下才發現她以為「綠豆是蔬菜」天天喝。事實上，常見的豆類可分為碳水化合物、蛋白質與蔬菜，所含營養價值與功能相差甚遠，透過一張圖你能清楚分辨出幾種。

揭秘「熟蛋變生蛋」女校長 頭銜眾多...曾稱可與「熟綠豆對話」

揭秘「熟蛋變生蛋」女校長 頭銜眾多...曾稱可與「熟綠豆對話」

蝸牛啃光豆芽菜　高興會開飛機

蝸牛啃光豆芽菜　高興會開飛機

綠豆忘記煮　3天後開鍋畫面噁炸

綠豆忘記煮　3天後開鍋畫面噁炸

「燙青菜」一小坨　她叫外送傻眼：不是各點兩份嗎？

「燙青菜」一小坨　她叫外送傻眼：不是各點兩份嗎？

關鍵字：

燙青菜豆芽菜綠豆

讀者迴響

熱門新聞

趙薇微博出聲了！遭封殺18天「發4字祝福」

鄧佳華「試用期失敗」又失業了！

小吳整人「集體退好友IG追蹤」！　網怒指霸凌

深夜詳談3hrs！澎恰恰確定合作連千毅

眼眶泛紅跟媽媽說再見　土城資優生墜樓亡

便秘女酵素吃3年　腸道「爬滿棕黑色紋路」變蛇皮

Sandy牽「未曝光過小妹」現身！

快訊／國一新生不想上學　清晨墜樓命危

23歲賓士背殺妹撞噴機車　掉出整箱沖天炮

許維恩送生日禮　王家梁跪著看1hr

已故美國饒舌歌手墓地遭破壞！

快訊／賓士撞機車後掃噴變電箱　馬路邊「翻肚」

婚後才知老公全家「恐怖衛生習慣」超崩潰

女星搭7人座　外傭後車廂門上車

世界第一的疫苗在台灣？　第3劑「中和抗體數據」比BNT多2倍

更多

最夯影音

更多
吳宗憲女兒感人拜別：I love you 3000　Sandy看哭曝把拔「今天很緊張」

吳宗憲女兒感人拜別：I love you 3000　Sandy看哭曝把拔「今天很緊張」
關水族館超過40年！與同類隔絕　「最孤獨虎鯨」心理崩潰頭猛撞牆

關水族館超過40年！與同類隔絕　「最孤獨虎鯨」心理崩潰頭猛撞牆

「狗女兒」義氣陪中暑爸拔罐！上診療床秒睡網笑：整隻都黑了

「狗女兒」義氣陪中暑爸拔罐！上診療床秒睡網笑：整隻都黑了

國王的泡麵？全新拆開竟「沒有麵」剩調味包...客服：蟲蟲入侵吃掉了

國王的泡麵？全新拆開竟「沒有麵」剩調味包...客服：蟲蟲入侵吃掉了

確定不是狗？三花貓短腿狂奔XD　超大力氣拖奴才：到底是誰被遛

確定不是狗？三花貓短腿狂奔XD　超大力氣拖奴才：到底是誰被遛

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面