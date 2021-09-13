燙青菜給豆芽被負評！闆娘駁「是綠豆蛻變的菜」　網罵到她關版了

記者黃可昀／綜合報導

外食族蔬菜量攝取不足，很多人會到小吃店點一份燙青菜來配，但如果老闆端出來的是「豆芽菜」合理嗎？一名老闆娘抱怨，今天早上收到一個2顆星負評，客人不滿點燙青菜上來的卻是豆芽菜，而不是預期的綠色蔬菜，但她也不甘示弱親自在底下給解釋。

老闆娘在臉書社團「爆怨公社」貼出負評截圖，客人留2顆星並寫下「點燙青菜卻是豆芽菜？我是不太能接受啦。豆芽菜就是豆芽菜吧…」老闆娘在底下回應，「綠豆蛻變而來的綠豆芽屬於蔬菜類，含豐富的營養成份」，也就是說綠豆芽也是蔬菜的一種，燙青菜選擇用豆芽並沒有問題，如果客人會介意燙青菜的種類，應點餐前先詢問店家。

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▲網友生氣原因在於成本差太多。（圖／翻攝自爆怨公社）



底下留言幾乎一面倒無法接受，認為豆芽菜當燙青菜不合理，「我覺得燙青菜應該是要綠色蔬菜，但是我不會給負評」、「一般情形下不會有人點燙青菜時，預期拿到的是豆芽菜吧」、「不錯了還給妳兩顆星」、「豆芽菜可以的話，那也來個燙三色豆吧」、「他還給兩顆星欸！我只會給一顆，誰要買豆芽菜的燙青菜啦。」

豆芽菜之所以會引起公憤，並非眾人不愛吃，而是一份燙青菜行情價30元，豆芽菜一大包可能也差不多價錢，比傳統葉菜類廉價很多，客人不免猜測店家是想省成本，「豆芽菜很便宜，菜市場一大堆才2.30塊，如果我花30塊買燙青菜，結果是一點點的豆芽菜我會覺得很傻眼」、「因為豆芽菜很廉價啊半斤也才不到10塊，一份燙青菜也不可能用到半斤豆芽菜」、「真的菜貴不划算就不要硬賣，就說沒有就好。」