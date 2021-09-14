點燙青菜「給一盤豆芽」被罵到關版！同業出面說話了

記者柯振中／綜合報導

一名小吃店老闆娘收到2星負評，原因是「點燙青菜拿到豆芽菜」，讓她忍不住抱怨，並沒有什麼問題，結果被罵到關版。事發後，也有同業認為，這樣做並沒有不可以，只是要事先告知，以免發生誤會。

▲顧客點燙青菜，結果來一盤豆芽。（示意圖／Pixabay）



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這名老闆娘在「爆怨公社」表示，客人不滿點了燙青菜，收到的是豆芽菜，因此留下2星負評，但豆芽菜是從綠豆蛻變而來，屬於蔬菜類，也有豐富的營養成分，所以照理來說應該沒有問題。

老闆娘認為，若客人會介意，點燙青菜拿到豆芽菜，那應該要事先告知。不過，貼文網友不領情，立刻在下面留言砲轟，罵到老闆娘關版，事件仍持續延燒。

▼也有業者的燙青菜品項是豆芽菜，但會事先告知顧客。（圖／《東森新聞》）



對此，有其他同業出面建議，他們家一直以來都只有用豆芽菜，因此顧客點餐時，就會說明清楚，再讓顧客決定要不要點，以免發生誤會。

也有民眾說明，青菜有好幾種顏色，若真的無法接受，可以事先告知「不要豆芽菜」，老闆也有說明清楚的義務，彼此釐清當天燙青菜的選項，再來決定要不要點餐，才是最好的方式。

而大多數的聲音都認為，在一般的印象當中，小吃店的「燙青菜」通常是綠色蔬菜，雖然豆芽菜好吃、營養，但不應該被歸類在「燙青菜」的品項裡面。

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