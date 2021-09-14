　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

點燙青菜「給一盤豆芽」被罵到關版！同業出面說話了

記者柯振中／綜合報導

一名小吃店老闆娘收到2星負評，原因是「點燙青菜拿到豆芽菜」，讓她忍不住抱怨，並沒有什麼問題，結果被罵到關版。事發後，也有同業認為，這樣做並沒有不可以，只是要事先告知，以免發生誤會。

豆芽菜。（圖／Pixabay）

▲顧客點燙青菜，結果來一盤豆芽。（示意圖／Pixabay）

[廣告]請繼續往下閱讀...

這名老闆娘在「爆怨公社」表示，客人不滿點了燙青菜，收到的是豆芽菜，因此留下2星負評，但豆芽菜是從綠豆蛻變而來，屬於蔬菜類，也有豐富的營養成分，所以照理來說應該沒有問題。

老闆娘認為，若客人會介意，點燙青菜拿到豆芽菜，那應該要事先告知。不過，貼文網友不領情，立刻在下面留言砲轟，罵到老闆娘關版，事件仍持續延燒。

▼也有業者的燙青菜品項是豆芽菜，但會事先告知顧客。（圖／《東森新聞》）

▲▼也有業者的燙青菜品項是豆芽菜，但會事先告知顧客。（圖／《東森新聞》）

對此，有其他同業出面建議，他們家一直以來都只有用豆芽菜，因此顧客點餐時，就會說明清楚，再讓顧客決定要不要點，以免發生誤會。

也有民眾說明，青菜有好幾種顏色，若真的無法接受，可以事先告知「不要豆芽菜」，老闆也有說明清楚的義務，彼此釐清當天燙青菜的選項，再來決定要不要點餐，才是最好的方式。

而大多數的聲音都認為，在一般的印象當中，小吃店的「燙青菜」通常是綠色蔬菜，雖然豆芽菜好吃、營養，但不應該被歸類在「燙青菜」的品項裡面。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

 

►超低價！一家五口住礁溪兆品爽玩兩天

ET快訊
龍劭華經紀人深夜趕到醫院　記者會「臨時喊停」改明天說明
陳淑芳曝龍劭華「有菸癮會軋戲」　嘆：無病無痛也滿好
龍劭華逼哭潘瑋柏　隔年同場「一吻泯恩仇」：我愛死他
昨天還和龍劭華拍戲　王樂妍淚喊：無法接受
龍劭華驟世！醫揭糖尿病患者最大死因　「心肌梗塞」風險高3~5
快訊／龍劭華「高雄85大樓」27樓猝逝　警還原過程回應了
龍劭華童年遭養父「關雞籠餵飯」！認了：曾到他墳墓譙三字經

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

點燙青菜「給一盤豆芽」被罵到關版！同業出面說話了

大樂透1.5億派彩結果出爐「還有機會」　14人抱走中秋百萬大紅包

E奶網紅運毒被逮「IG秒關閉」　死忠粉絲到FB粉專感嘆：妳GG了

萬華運動中心推「打3劑免費游泳卡」　網友傻眼：有誰符合？

LINE「收回訊息」功能消失？　她一查原因崩潰：來不及了

阿嬤「腳噴水」沒感覺！美女醫糗曝真相　爆AZ副作用會這樣　

代謝UP甩變腫危機！小可薔薔辣舞PK「誰濕」　阿Ben觀賽狂飆汗

家長好焦慮！　盧秀燕：學生BNT施打同意書延至9／16繳回

寂寞人妻床技大躍進「尪爽爆」！她揭「會陰按摩」祕辛：很神奇

幫不了別人也不必內疚！學會「10大法則」掌握人生主導權

許維恩生日大禮讓他下跪1小時！　王家梁感動哭：有妳真好

獨養2智能障礙兒...28歲整天哭鬧 媽靠手工餅乾撐家計「我很快樂」

確定合作！澎恰恰深夜現身詳談　連千毅興奮：澎哥將東山再起

吳宗憲二女兒出嫁！聽女婿喊爸　「我看起來比新郎年輕」叫憲哥就好XD

沒留雞翅被老婆罵！監視器見真兇　貪吃米克斯邊啃還「觀察門外」XD

阿婆買「普通小電扇」竟花4800元　請人組裝才知被坑！上網查才590元

員警見三寶婦闖紅燈回頭追車！離開下秒...騎士後女童沒安全帽

苗栗男被7惡煞一路包抄砍殺！　受重傷衝畫室呼救：有人要殺我

小貓懸掛看台...下秒「急墜20m」　他舉國旗神救援！全場球迷齊歡呼

超糗！正妹穿碎花洋裝溜直排輪　華麗比YA「下秒綜藝摔」網全笑爆

點燙青菜「給一盤豆芽」被罵到關版！同業出面說話了

大樂透1.5億派彩結果出爐「還有機會」　14人抱走中秋百萬大紅包

E奶網紅運毒被逮「IG秒關閉」　死忠粉絲到FB粉專感嘆：妳GG了

萬華運動中心推「打3劑免費游泳卡」　網友傻眼：有誰符合？

LINE「收回訊息」功能消失？　她一查原因崩潰：來不及了

阿嬤「腳噴水」沒感覺！美女醫糗曝真相　爆AZ副作用會這樣　

代謝UP甩變腫危機！小可薔薔辣舞PK「誰濕」　阿Ben觀賽狂飆汗

家長好焦慮！　盧秀燕：學生BNT施打同意書延至9／16繳回

寂寞人妻床技大躍進「尪爽爆」！她揭「會陰按摩」祕辛：很神奇

幫不了別人也不必內疚！學會「10大法則」掌握人生主導權

龍劭華經紀人深夜趕到醫院　記者會「臨時喊停」改明天說明

江少慶睽違12年花蓮登板奪勝　透露速球連發關鍵

處理農地回填垃圾陳情案　嘉義縣議員毆打環保官10萬交保

霸林爵穩住單周首戰　曾豪駒：幫助很大

HONDA「可愛小猴檔車」通勤適合嗎？他來回60公里實測：很完美

陸媒宣傳共艦現蹤「阿拉斯加海域」　專家指意義不大

靠教會人脈吸金上億　前期貨副理「命令解職」自組工作室遭約談

翻出與龍劭華父子合照…張書偉哀痛「他教我做人、教我演戲」網揪心

賀錦麗稱「打疫苗保護打過疫苗者」　拜登政府詭異邏輯挨轟

蕭憶銘配球獲洪總讚賞　看江少慶滿滿筆記「好像讀書人」　

只是勸她「對人好一點」 74歲翁被惡女冷血推下公車身亡

生活熱門新聞

不是BNT　醫推薦第一劑打這支疫苗：保護力最好

LINE「收回訊息」功能消失？她查原因崩潰

超辣外送員「下衣失蹤」甜笑迷暈眾人　本尊被神出了

超市飲料區「唯獨麥香奶裝防盜」！真相驚呆

台灣泡麵霸主　老饕選出1帝3王

燙青菜給豆芽被負評！闆娘駁：是綠豆蛻變的菜

爸媽「7月打莫德納」卻尷尬了　他傻眼：能重排AZ？

他問卦「甘泉魚麵」老饕推爆1點：很厲害

3廠牌「最新死亡率數據」出爐　疫苗孤兒卻狂抖

iPhone 13系列「這款不到2萬4」最便宜

北市裝修工序列比對出爐！與幼兒園一致

308萬人苦等莫德納第2劑　2類官員驚人施打率曝

E奶網紅運毒被逮！網購噴430萬「淘寶王是我~」

打死不登陸！璨樹超離奇「郵輪式路線」曝　網瞪大眼

更多熱門

相關新聞

錄影一半得知龍劭華死訊　苗可麗悲藏淚水

錄影一半得知龍劭華死訊　苗可麗悲藏淚水

龍劭華驚傳在高雄八五大樓昏倒，送醫前沒有心跳，搶救不治。消息震驚演藝圈，他原定3天後和總監製葉天倫、苗可麗、JR紀言愷一起出席公益記者會，突然的消息讓眾人不相信，苗可麗正在錄製《超級夜總會》，得知死訊悲痛萬分，但藏起悲傷，依舊敬業收拾好情緒錄影。

龍劭華盼愛女繼承衣缽

龍劭華盼愛女繼承衣缽

悼念龍劭華！賈靜雯悲痛無法相信：你活得好精彩

悼念龍劭華！賈靜雯悲痛無法相信：你活得好精彩

獨／龍劭華出道42年「從不漲價」

獨／龍劭華出道42年「從不漲價」

康康曝龍劭華享受戲劇「長期操勞」

康康曝龍劭華享受戲劇「長期操勞」

關鍵字：

豆芽菜燙青菜小吃店影音

讀者迴響

熱門新聞

快訊／資深藝人龍劭華過世！享壽68歲

快訊／68歲龍劭華驚傳昏倒「失去生命跡象」

E奶網紅潘緣涉跨境運毒！操盤進8公斤大麻

不是BNT　醫推薦第一劑打這支疫苗：保護力最好

眼眶泛紅跟媽媽說再見　土城資優生墜樓亡

雙胞胎墜10F慘死　媽媽還在開直播

龍劭華過世現場畫面曝！開門見人倒床邊

LINE「收回訊息」功能消失？她查原因崩潰

高雄拍戲揪吃飯找嘸人　龍劭華被發現在沙發上斷氣

Junior上山看小鬼！「奇妙巧合」讓他一震：地球上最浪漫

手搖飲「加1元多1杯」只有今天！

鄧佳華職位逆轉！連千毅諾讓他做這事

超辣外送員「下衣失蹤」甜笑迷暈眾人　本尊被神出了

龍劭華原定3天後出席記者會　逝世消息所有人都不相信

直播大走光！　女網紅「倒立一字馬」掉出奶

更多

最夯影音

更多
許維恩生日大禮讓他下跪1小時！　王家梁感動哭：有妳真好

許維恩生日大禮讓他下跪1小時！　王家梁感動哭：有妳真好
獨養2智能障礙兒...28歲整天哭鬧 媽靠手工餅乾撐家計「我很快樂」

獨養2智能障礙兒...28歲整天哭鬧 媽靠手工餅乾撐家計「我很快樂」

確定合作！澎恰恰深夜現身詳談　連千毅興奮：澎哥將東山再起

確定合作！澎恰恰深夜現身詳談　連千毅興奮：澎哥將東山再起

吳宗憲二女兒出嫁！聽女婿喊爸　「我看起來比新郎年輕」叫憲哥就好XD

吳宗憲二女兒出嫁！聽女婿喊爸　「我看起來比新郎年輕」叫憲哥就好XD

沒留雞翅被老婆罵！監視器見真兇　貪吃米克斯邊啃還「觀察門外」XD

沒留雞翅被老婆罵！監視器見真兇　貪吃米克斯邊啃還「觀察門外」XD

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面