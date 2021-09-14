塔利班掌權「重塑中東外交局勢」　官員曝美國處境：非常有問題

▲美軍在8月31日前完全撤離阿富汗。（圖／路透）



記者吳美依／編譯

《衛報》報導，一名中東國家的高級官員匿名透露，阿富汗局勢彷彿一場「驚天動地的地震」，後續影響將持續非常、非常久，而波斯灣國家嚴重質疑美國的安全承諾，目前正在重新考慮外交策略，「未來20年，我們真的能夠依賴美國的保護傘嗎？我認為，這目前是非常有問題的，真的非常有問題」。

官員13日表示，美國發動的阿富汗戰爭，本應是一場對抗「挾持伊斯蘭教者」的戰爭，卻未能在阿富汗留下任何正面影響；最令人驚訝的是，美國撤離行動「完全無能」，以及美國思維遭到官僚內鬥破壞。他不期待塔利班做出任何改變，「他們本質上是一樣的，只是更了解這個世界是怎麼運作了」。

▲美軍最後一架C-17運輸機飛離喀布爾國際機場。（圖／達志影像／美聯社）

官員認為，美國撤離阿富汗，代表著「卡特主義」（Carter Doctrine）徹底破裂，美國前總統卡特（Jimmy Carter）1980年提出外交政策表示，華府將在必要時刻對波灣用兵，保衛其國家利益。

他指出，許多波灣國家已經開始重新調整外交與盟友策略，旨在緩解中東地區的緊張局勢，正在考慮中的政策包括拒絕美國的石油依賴、改與以往競爭者重建務實關係等等，而美軍撤離阿富汗只是更加速此過程。

官員認為，阿富汗變天很可能被視為中國的機遇以及巴基斯坦的勝利，而美國能夠發揮的作用微不足道，「如果發生了關於阿富汗的地緣政治鬥爭，我們將看到巴基斯坦與中國站在一方，印度、伊朗和俄羅斯站在另一方，而我不認為美國會成為任何一方」。此外，非洲西部及薩赫勒地區（Sahel）領袖也將開始擔憂新伊斯蘭極端主義者的崛起。

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