嫩男餐廳打工「被老董看上」　為升店長「知男而上」當晚就潛規則

▲曹男為了當店長，與老董多次發生關係。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

上海19歲曹姓男子去年進入一間連鎖餐飲集團的餐廳工作，被集團已婚的董事長陳姓男子給「看上」，兩人很快發展成類似「炮友」的關係，陳男還承諾要升曹男當店長。但曹男後來一直沒有被升職，於是偷拍了兩人的性愛影片，威脅陳男不給自己30萬元（約130萬元新台幣）就公開影片，最後事情鬧到法院，曹男被依敲詐勒索罪判處有期徒刑3年9個月。

根據陸媒報導，曹男去年7月進入某餐飲集團旗下的餐廳工作，擔任迎賓員。8月14日，集團董事長陳男來店內試菜，喝了不少酒，曹男一直在旁貼心服侍，讓陳男對他印象很好。當天稍晚，陳男提議要送曹男回家，並突然在車後座親了曹男的臉，還在見到對方沒有拒絕後，把人帶回家中發生了性關係。

事後，陳男還為曹男購買了NIKE球鞋等禮物，兩人也發展成類似「炮友」的關係。

陳男認為自己對曹男很好，平時經常送禮物。不過，曹男卻表示，兩人第一次發生關係時他就想報警，但因為陳男承諾要讓他當店長，他為了前途才「虛與委蛇」。

之後，曹男找到區域總監，想要兌現當店長的承諾，但對方顯然沒當回事。10月底，曹男以自己生日快到了為藉口，向陳男討要3000元，沒想到卻被拒絕，令他非常不滿，「他一個結了婚的男人還在外面搞小男孩，我就想著和他再發生一次性關係，偷偷錄下影片來威脅他，跟他要錢。」

同年12月30日，曹男主動約了陳男吃晚飯，兩人喝了不少酒，陳男提出到附近開房間，曹男同意了，兩人於是到了一間高級飯店。準備發生關係時，曹男突然表示，已經拍下了陳男的不雅影片，如果拿不到30萬元，就會把影片發到工作群組。

陳男當下就慌了，趁曹男去廁所時馬上離開酒店，並指示下屬將曹男移出所有工作群組，自己也把曹男的微信封鎖。結果，曹男跑到警局報案，稱陳男對他強制猥褻，並將一個不雅影片發到還沒被踢出的工作群組內，陳男於是遭警方帶走。

但調查過程中，警方感覺事情不單純，也把曹男傳喚到案，曹男坦承向陳男要錢，最後將案件以敲詐勒索處理。

法院審理後認為，曹男以非法佔有為目的，有預謀地拍攝他人隱私影片並轉發至微信群，敲詐勒索他人財物，數額特別巨大，其行為已觸犯刑律，構成敲詐勒索罪的事實清楚，證據確實、充分。綜合考慮其係初犯、獲得被害人諒解等情形，判處其有期徒刑3年9個月。