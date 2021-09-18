　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

嫩男餐廳打工「被老董看上」　為升店長「知男而上」當晚就潛規則

▲男男同志同性戀。（圖／視覺中國）

▲曹男為了當店長，與老董多次發生關係。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

上海19歲曹姓男子去年進入一間連鎖餐飲集團的餐廳工作，被集團已婚的董事長陳姓男子給「看上」，兩人很快發展成類似「炮友」的關係，陳男還承諾要升曹男當店長。但曹男後來一直沒有被升職，於是偷拍了兩人的性愛影片，威脅陳男不給自己30萬元（約130萬元新台幣）就公開影片，最後事情鬧到法院，曹男被依敲詐勒索罪判處有期徒刑3年9個月。

根據陸媒報導，曹男去年7月進入某餐飲集團旗下的餐廳工作，擔任迎賓員。8月14日，集團董事長陳男來店內試菜，喝了不少酒，曹男一直在旁貼心服侍，讓陳男對他印象很好。當天稍晚，陳男提議要送曹男回家，並突然在車後座親了曹男的臉，還在見到對方沒有拒絕後，把人帶回家中發生了性關係。

事後，陳男還為曹男購買了NIKE球鞋等禮物，兩人也發展成類似「炮友」的關係。

陳男認為自己對曹男很好，平時經常送禮物。不過，曹男卻表示，兩人第一次發生關係時他就想報警，但因為陳男承諾要讓他當店長，他為了前途才「虛與委蛇」。

之後，曹男找到區域總監，想要兌現當店長的承諾，但對方顯然沒當回事。10月底，曹男以自己生日快到了為藉口，向陳男討要3000元，沒想到卻被拒絕，令他非常不滿，「他一個結了婚的男人還在外面搞小男孩，我就想著和他再發生一次性關係，偷偷錄下影片來威脅他，跟他要錢。」

同年12月30日，曹男主動約了陳男吃晚飯，兩人喝了不少酒，陳男提出到附近開房間，曹男同意了，兩人於是到了一間高級飯店。準備發生關係時，曹男突然表示，已經拍下了陳男的不雅影片，如果拿不到30萬元，就會把影片發到工作群組。

陳男當下就慌了，趁曹男去廁所時馬上離開酒店，並指示下屬將曹男移出所有工作群組，自己也把曹男的微信封鎖。結果，曹男跑到警局報案，稱陳男對他強制猥褻，並將一個不雅影片發到還沒被踢出的工作群組內，陳男於是遭警方帶走。

但調查過程中，警方感覺事情不單純，也把曹男傳喚到案，曹男坦承向陳男要錢，最後將案件以敲詐勒索處理。

法院審理後認為，曹男以非法佔有為目的，有預謀地拍攝他人隱私影片並轉發至微信群，敲詐勒索他人財物，數額特別巨大，其行為已觸犯刑律，構成敲詐勒索罪的事實清楚，證據確實、充分。綜合考慮其係初犯、獲得被害人諒解等情形，判處其有期徒刑3年9個月。

►日本「美型壓力鍋」激殺5.5折！

ET快訊
鄧佳華遭嗆「中國台灣暴牙佬」！他9字神回網讚爆
快訊／接近百分百！桃園國高中生「97%同意打BNT」
快訊／嘉義死亡車禍！3歲男童「頭骨變形」失去呼吸心跳
「毒后」落網了　背17條通緝頻換旅館藏身
作業沒達標「被老師戒尺狂打臉」　14歲弟左眼爆血！
iPhone13開箱！包裝盒「解封」不一樣
女星「放棄醫學院」來台當模特兒！舊照曝光網看傻：這誰
挑戰中秋禁忌「冷凍柚子」！　恐怖成品萬人大崩潰

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

嫩男餐廳打工「被老董看上」　為升店長「知男而上」當晚就潛規則

作業沒達標「被老師戒尺狂打臉」　14歲弟左眼爆血！爸媽心疼炸

挑戰中秋禁忌「冷凍柚子」！　恐怖成品萬人大崩潰

熟女自行在家打玻尿酸　1.5公分針斷臉內「四處遊走」又腫又痛

恆大證實：6高管提前贖回理財商品　將限期返還嚴厲懲處

抖音禁14歲以下使用超過40分鐘！陸網狂讚：不用再聽「八仙果」了

半年前率先打科興疫苗！港議員「體內已驗不到抗體」改混打BNT

網美們狂炫耀「收到LV月餅」　警無情打臉「假的」犯罪集團已破獲

神猛月餅「連鐵鎚都敲不碎」　43秒片驚呆網：跟Nokia有得拚

大一新生「開學典禮」偷拍正妹裙底！入學一半「直接退學」趕回家

女乘客搭Uber「上車狂噴液體」　司機怒取消訂單：去搭別的車！

拒絕驗票！台鐵站長怒抓逃票慣犯　被要求補票還嗆：我臺大法律碩士

男考機車駕照「直線七秒」抖爆　自嘲手腳中風XD網笑：別上路啊

神人90天徒手蓋起「露天游泳池」　內藏滑水道！奇蹟手藝根本是麥塊

楊一展送龍劭華哀痛「多重視資深藝人」　楊烈惋惜好友：為什麼大家怕醫院

晚餐打翻漏出湯汁留下食物殘渣　藍衣男騎車落跑！店家怒PO網

小鬼黃鴻升「扶喝醉爸爸」最親近的一次　黃爸爸再看不捨：心裡很有感觸

陳意涵曬新髮型！老公「又換一個老婆」　「暴瘦凸眼」素顏曝光…網驚：變了個人

罹癌媽2次化療「等不到健康的肺」　6歲兒醫院陪病3年...夫：救我太太

小黃司機載客鑽巷...不讓險撞路人　他怒捶車嗆：靠到我了！下來講啊

嫩男餐廳打工「被老董看上」　為升店長「知男而上」當晚就潛規則

作業沒達標「被老師戒尺狂打臉」　14歲弟左眼爆血！爸媽心疼炸

挑戰中秋禁忌「冷凍柚子」！　恐怖成品萬人大崩潰

熟女自行在家打玻尿酸　1.5公分針斷臉內「四處遊走」又腫又痛

恆大證實：6高管提前贖回理財商品　將限期返還嚴厲懲處

抖音禁14歲以下使用超過40分鐘！陸網狂讚：不用再聽「八仙果」了

半年前率先打科興疫苗！港議員「體內已驗不到抗體」改混打BNT

網美們狂炫耀「收到LV月餅」　警無情打臉「假的」犯罪集團已破獲

神猛月餅「連鐵鎚都敲不碎」　43秒片驚呆網：跟Nokia有得拚

大一新生「開學典禮」偷拍正妹裙底！入學一半「直接退學」趕回家

羅傑斯、蘇智傑起爭執一度板凳清空　5局獅4比1領先兄弟

花蓮半日玩法！清水斷崖日出SUP　「天空之鏡」騎沙灘車拍夢幻美照

中華男排亞錦賽惜敗日本無緣決賽　明和中國爭銅仍拼歷史首牌

饒舌歌手自爆戀情：Jessi是我女友　3分鐘後「被她臭罵」秒道歉了

魏嘉瑩街頭表演一半「風把打賞金全吹走」　路人1動作...她險哭出來

快訊／嘉義死亡車禍！3歲男童「頭骨變形」當場失去呼吸心跳

快訊／接近百分百！桃園國高中生「97%同意打BNT」　22日起接種

茵芙關節韌帶撕裂傷！　拖2個月才就醫「親曝傷勢」：乖乖當貴婦

鄧佳華遭嗆「中國台灣暴牙佬」！他9字高EQ神回網讚爆：變聰明了

聽到go bom bom「芝麻麻糬」衝廁所　網看完超震驚：滾筒洗衣機？

大陸熱門新聞

小王直播吃人妻　綠給13億人看

電視台播出嚴重事故！主持人崩潰表情瘋傳

妹子網戀高富帥2個月被騙30萬　本尊是135kg肥宅

孝女包下超市魚缸給父釣魚　網友：我也想要

挑戰中秋禁忌冷凍柚子！恐怖成品萬人大崩潰

公司發月餅「只給半個」！她收中秋禮傻眼

神舟12太空人出艙後得先坐著 須半年適應地球重力才能正常生活

作業沒達標「被老師戒尺打臉」左眼爆血

陸網喊iPhone13沒驚喜　預購一開始官網崩了

餐廳打工被老董看上　他為升店長接受潛規則

大一生開學典禮偷拍裙底！入學一半被退學

妹子逛街被女娃吐一身　孩子爸回頭竟跑了

劍指美英澳！　陸：撐腰打氣極其危險

月餅「連鐵鎚都敲不碎」　網：跟Nokia有得拚

更多熱門

相關新聞

友情殺手5件事：隨意批評朋友家人

友情殺手5件事：隨意批評朋友家人

交朋友容易，但要讓彼此間友誼深摯、長久卻不簡單，除了真心相對外之外，再好的朋友、閨蜜之間，有些事也是不能輕易觸碰的，一個處理不好，不僅朋友做不成，甚至可能翻臉變仇人。像是以下5件事堪稱「友情殺手」，不想破壞朋友間的和氣和友誼，一定要留意。

睡1晚79萬！女星「1小時片外洩」爆私約男粉絲

睡1晚79萬！女星「1小時片外洩」爆私約男粉絲

甜寵劇女星16歲遭潛規則！長輩突伸手：我踢了他一直哭

甜寵劇女星16歲遭潛規則！長輩突伸手：我踢了他一直哭

壓秒打卡遭罵！他傻眼「又沒遲到」老鳥曝潛規則

壓秒打卡遭罵！他傻眼「又沒遲到」老鳥曝潛規則

文化大學潛規則曝！學長姐「吐6字」引共鳴

文化大學潛規則曝！學長姐「吐6字」引共鳴

關鍵字：

知男而上勉為其男潛規則

讀者迴響

熱門新聞

花619元叫火鍋「送來2袋水」　老闆公開訂單反擊

鳳梨打6洞「入珠狂塞7749顆」痛爆GG！

中秋開跑！星巴克連續10天買1送1

張庭身價300億…悄註銷9家公司　被瘋傳「逃回台灣」

張庭爆9公司突註銷「2個月前資金被凍結」！16億一夜泡湯

不是吐司！中秋烤肉「超熱門1食材」雷爆了

快訊／天才剛亮！　連假首日國1「紫爆」路段曝

許怡才遭逼陪睡是真的！幕後人士曝：拍一半跑去開房

4大超商+15家手搖飲「中秋優惠」快看

中秋節「極陰日」！4生肖小心沖煞衰運上身

4分鐘被連開5紅單　駕駛質疑警方

獨／直擊Apple買1送1　他狂奔搶第1：超划算

快訊／國3這路段也「紫爆」　時速18公里

電話一接就掛！鄉民曝內幕：接了就輸了

鬼父「性侵女兒」生下孩子！老婆庭上求情

更多

最夯影音

更多
女乘客搭Uber「上車狂噴液體」　司機怒取消訂單：去搭別的車！

女乘客搭Uber「上車狂噴液體」　司機怒取消訂單：去搭別的車！
拒絕驗票！台鐵站長怒抓逃票慣犯　被要求補票還嗆：我臺大法律碩士

拒絕驗票！台鐵站長怒抓逃票慣犯　被要求補票還嗆：我臺大法律碩士

男考機車駕照「直線七秒」抖爆　自嘲手腳中風XD網笑：別上路啊

男考機車駕照「直線七秒」抖爆　自嘲手腳中風XD網笑：別上路啊

神人90天徒手蓋起「露天游泳池」　內藏滑水道！奇蹟手藝根本是麥塊

神人90天徒手蓋起「露天游泳池」　內藏滑水道！奇蹟手藝根本是麥塊

楊一展送龍劭華哀痛「多重視資深藝人」　楊烈惋惜好友：為什麼大家怕醫院

楊一展送龍劭華哀痛「多重視資深藝人」　楊烈惋惜好友：為什麼大家怕醫院

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面