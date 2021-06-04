文化大學「潛規則」曝！學長姐「吐6字」引共鳴：超沒用的

▲文化大學有5名學生確診，教務長方元沂說明學生快篩結果。（圖／文化大學提供）

實習記者高琳景／綜合報導

本土疫情嚴重，就連在陽明山上的文化大學也有5名學生確診。不過即便有疫情，目前也尚未放暑假，學生書一樣要念，就有一名即將上文化的大一菜鳥生，好奇學校有哪些不成文的規定或潛規則，不少學長姐解惑回6字後，引來在校生秒點頭認同。

一名大一新生在《Dcard 文化大學版》以「潛規則」為題發文，想詢問學長姐，「你們好，我是大一新生，想請益各位「在這個學校有哪些不成文的規定或者淺規則嗎？還是彼此之間有什麼共通的默契？」麻煩學長姊們解惑了。

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當下就有學姊回答「下雨不要撐傘」，立刻獲得百名同學笑著認同，指文化的風超大：「記住，傘這種東西，在我們學校是沒用的」、「雨衣是你最佳夥伴，除非你的傘非常堅固」、「傘買便宜的，超商透明傘cp值最高，百元內壞了也不心疼」、「傘在這裡是無用的存在」、「每次一下雨，校內就一堆雨傘屍體...」、「下雨可撐傘，但特定路段要趕快收傘，不只仇人坡、大恩大典中間那條路」、「不要浪費雨傘錢」、「真的不要撐傘，必備一件防水外套」、「下雨天不要隨便撐傘」。

另外也有學長姐提醒，「校外的公車站牌不用排隊，校內的才要」、「搭電梯很少停1樓，只有2樓能出去」、「校內公車排隊，一邊是排站位，一邊是排座位」、「看到大義有小吃攤就知道是期中或期末考了」、「不要說今天天氣很好」、「通勤記得在開學時買校車卡，能便宜很多」。