快訊／駁主導張亞中送考紀會案　朱立倫：若有證據「我永遠退出政壇」

▲朱立倫出席國民黨黨主席網路直播辯論會。（圖／記者黃克翔攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨主席選戰最後黃金週，朱立倫、江啟臣、張亞中、卓伯源4位候選人18日出席中天新聞主辦的網路直播辯論會同台較勁。朱立倫在政見表達環節中，先對上週三中常會政見發表先離席一事致歉，針對張亞中被移送考紀會事件，朱立倫說，對他的人身攻擊他可以包容，畢竟是自己的同志，彼此不要內鬥，「如果有任何證據指涉朱立倫主導這件事，我永遠退出政壇。」

朱立倫表示，未來是要團結大家的四大目標，第一 ，下個月的陳柏惟罷免案，全黨一致進駐台中，把支持萊豬、違反民意的民代罷掉，也將推動罷昶，只要未來民進黨立委違反民意就把他罷免掉，不用等到2024；第二，年底公投就是對民進黨不信任投票，全黨一致讓公投通過、倒閣，讓民進黨知道教訓；此外，明年年底全黨要共同團結打贏2022，他宣示，不但六都過半，最少獲得16席，沒達到目標，他就辭去黨主席負起責任。

朱立倫表示，重返執政要做四個平反，第一，恢復中華民國史觀教科書；第二，確保言論自由，恢復中天執照；第三，調整對軍公教不公不義的年改制度；第四，對於疫苗民進黨草菅人命，所有危害都要要徹查到底。