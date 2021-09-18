恐怖排隊人龍衝布袋商港　搭船往澎湖「估逾2千人」

▲▼布袋商港搭船出遊人潮湧現。（圖／民眾提供）

記者翁伊森／嘉義報導

隨著疫情解封，中秋節4天連交通樞紐及觀光景點人潮湧現，嘉義縣布袋商港出現搭船要到澎湖度假人潮，布袋港務管理處初估超過2000人次搭船，高鐵也加強服務旅客中秋返鄉需求，6天提供981班次列車的旅運服務。嘉義縣警察局也加強阿里山、瑞里，布袋商港等交通疏導。

台灣高鐵配合政府防疫指引，除維持全車對號座服務並開放全車座位數發售外，各車站非付費區，開放旅客於維持社交距離狀況下，可暫時取下口罩飲食，惟飲食完畢後仍須佩戴口罩。高鐵公司提醒旅客，列車上與車站付費區內仍維持禁止飲食規定，敬請旅客遵守配合。旅客若因生理需求（如喝水、服藥、哺乳）需飲食者，請遵守保持社交距離規範，並應於飲/食用完畢後，儘速佩戴口罩。

▲▼嘉義高鐵站湧人潮。（圖／記者翁伊森翻攝）

高鐵公司提醒旅客，進出車站時請確實完成實聯制登記，並自進入高鐵車站（含車站大廳、售票處等非付費區）起佩戴口罩，乘車時亦須全程佩戴口罩並配合量測體溫。高鐵列車組員及車上保全於巡視車廂時，會特別注意旅客佩戴口罩情形，發現未依規定佩戴口罩旅客除將主動勸導外，更將針對不配合或持續違反規定者，通知鐵路警察協助。

台灣高鐵公司表示，為加強服務旅客中秋返鄉需求，中秋疏運期間（9/17至9/22）總計6天提供981班次列車的旅運服務。全車隊34組列車全數投入中秋疏運，期以最大運能服務旅客。

嘉義縣警局局長廖訓誠表示，因應此次中秋連假，警方加強人力在於阿里山台18線、瑞里及布袋商港、魚市等交通熱點疏散宣導。