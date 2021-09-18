恐怖車潮來了！南下墾丁1小時湧2933車　全天上看6萬輛次

記者陳崑福／屏東報導

今(18)日是中秋4天連假第1天，不少民眾想避開車潮，一大早開車出門，導致通往恆春墾丁、台東的台1一線枋寮鄉水底寮路段就出現車流，期間，南二高南州交流道還發生車禍，造成車輛嚴重回堵，一度回堵到台88，車陣達10公里。

▲南二高南州路段早上因車禍導致車流回堵 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼枋寮水底寮路段出現車潮。

今天起是中秋節4天連假第一天，根據枋寮警分局交通管制流量資料，在清晨5~6時段，南下車輛就有1329台；6~7時達1865台；7~8時就高達2627台，達到該警分局設定每小時超過2000台即啟動分流目標，9~10時，高達2933台，顯見民眾選擇一大早出門，避開車潮。

而南二高南州交流道下交流道附近，早上8時30分左右發生車禍，導致高速公路嚴重回堵，車輛一度回堵到台88，車陣長達10公里。

枋寮警分局表示，由於水底寮路段在早上8點的時候車流量到達2600輛，今天預估的車流量上看至6萬輛次，跟往年4天連續假期車流量相當，今早因南下車流增多，警方於8點40分實施調撥車道，調撥北上車道供南下車道使用，請用路人小心駕駛，注意警方指揮及手勢依序前進，呼籲汽車及大重機勿行駛機車道，警方將加強執法，確保用路人安全。

►Her今天推出「innisfree綠茶籽精華液」