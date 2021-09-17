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保護肉燥飯　軍警出動偵搜犬威力掃蕩

▲海巡署聯合屏東縣枋寮、恆春警方辦理「秋節聯合擴大威力掃蕩」 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲海巡署聯合屏東縣枋寮、恆春警方辦理「秋節聯合擴大威力掃蕩」 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

鑒於日前進口食品驗出非洲豬瘟病毒，及杜絕新冠肺炎疫情再度延燒，海巡署第八巡防區指揮部與屏東縣政府警察局昨(16)日於枋寮地區與恆春地區同步辦理「秋節聯合擴大威力掃蕩」，以確保國人仍持續吃得到肉燥飯及安渡中秋佳節。

▲海巡署聯合屏東縣枋寮、恆春警方辦理「秋節聯合擴大威力掃蕩」 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲海巡署聯合屏東縣枋寮、恆春警方辦理「秋節聯合擴大威力掃蕩」 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

第八巡防區指揮部與枋寮警方、恆春警方同步辦理這項「秋節聯合擴大威力掃蕩」勤務，由南部分署第六岸巡隊、偵防分署屏東查緝隊、海巡偵搜犬區隊及屏東縣警局枋寮分局、恆春分局共33車、2犬、98員。

▲海巡署聯合屏東縣枋寮、恆春警方辦理「秋節聯合擴大威力掃蕩」 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

針對枋寮至旭海一帶漁港、灘岸加強空屋、船艇及防風林等處所巡查，同時於枋寮、車城重要路口設下路口檢查站對車輛實施攔檢。

為了這項勤務，還特別申請海巡偵搜犬區隊支援，希藉由犬隻靈敏的嗅覺強化查察效能，有效阻絕疫病入境；在車輛攔檢期間，受檢民眾均落實口罩佩戴，顯示國人對新冠疫情防護都能配合及落實防疫作為。

南部分署第六岸巡隊表示，海巡署秉持維護海域海岸安全及社會治安的決心，全力防止不法份子藉機突破，呼籲民眾如發現非法情事，可撥打海巡署「118」免付費服務專線通報，海巡署將立即派員協助處理，以共同維護居民生命財產安全。

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