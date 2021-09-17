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「藝FUN券」QA懶人包！每人最高4次抽籤　全台萬家藝文場所可用

▲▼文化部藝FUN券。（圖／文化部提供）

▲文化部「藝FUN券」完整方案出爐。（圖／文化部提供，下同）

記者林育綾／台北報導

為響應行政院五倍券加碼，文化部今（17）日公布再度發行「藝FUN券」，每份600元，總數提升至300萬份，同樣數位、紙本併行發行，而為了掃除去年「1、2、6」的遺憾，這次將於行政院共通平臺進行抽籤，「登記一次、最高抽四次」，屆時可在全台上萬家店可用。

Q1、登記資格

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▲▼文化部藝FUN券。（圖／文化部提供）

文化部說明，300萬份藝FUN券，包含240萬份數位券、60萬份紙本券，符合振興五倍券領取資格者，包含本國國民、領有居留證之外籍配偶、新住民及持外交官員證者等皆可參加登記抽籤；紙本券則特別開放65歲以上、18歲以下或領有身心障礙證明者登記。

Q2、如何線上登記

▲▼文化部藝FUN券。（圖／文化部提供）

此次「數位券」及「紙本券」只能擇一登記，自9月22日起符合資格者，可至振興五倍券共通平臺點選加碼券登記，完成身份驗證後，選擇藝FUN券數位券或紙本券。

Q3、紙本券可在超商登記

▲▼文化部藝FUN券。（圖／文化部提供）

此波特別開放紙本券自10月1日起，每日上午9點至晚上9點，可持健保卡至四大超商（7-11、全家、OK、萊爾富）事務機插卡登記。文化部特別提醒，數位券限一人以一個身分證號綁定一支手機號碼登記。

Q4、怎麼抽籤？

▲▼文化部藝FUN券。（圖／文化部提供）

配合行政院整體規劃，今年將分四梯次舉行藝FUN券抽籤，分別為10月13日、20日、27日及11月3日，每週三下午3:30抽籤，每次抽出數位券60萬份、紙本券15萬份，合計75萬份，中籤者名單將於隔天上午8:30於共通平臺公告，並陸續以簡訊通知。

文化部強調，為了一掃去年「1、2、6」遺憾，這次每人最高有四次抽籤機會，只要登記一次，未抽中的將順延至下一次，直到四次抽籤結束，所以「越早登記機會越大」。

Q5、如何領取數位券

▲▼文化部藝FUN券。（圖／文化部提供） 

數位藝FUN券中籤者，可自10月20日起，下載「藝FUN NEXT APP」登入後，即可成功領取，使用期間自今年11月10日起至明（111）年4月30日止。

Q6、如何領取紙本券

▲▼文化部藝FUN券。（圖／文化部提供）

紙本券中籤者，自11月10日起，持健保卡至四大超商取票，使用期間同樣從今年11月10日起至明（111）年4月30日止。

Q7、哪裡可以用？

▲▼文化部藝FUN券。（圖／文化部提供）

藝FUN券除了可以在全國超過1萬家以上的藝文場所，看展覽、看表演、看電影、買書、買唱片、買工藝品、逛文創園區、參加藝文體驗，以及打賞街頭藝人等。今年為了因應多變的疫情，售票型的「線上展演活動」也納入藝FUN券適用範圍。

Q8、實體店家如何使用

▲▼文化部藝FUN券。（圖／文化部提供）

店家申請成為「藝FUN店家」後，收取藝FUN時，若是紙本券只要掃描QR CODE碼；而數位券只要消費者打開APP，開啟QR CODE讓店家掃描，或由消費者掃描店家，即可選擇張數來扣抵。

Q9、線上預購票券如何用？

▲▼文化部藝FUN券。（圖／文化部提供）

抽中藝FUN券的民眾，若想在線上預購票券使用，只要在登入票券平台選購節目時，結帳時選擇「使用藝FUN券折抵」，近入認證流程後即可完成結帳。而認證部分，數位券輸入身分證字號、手機末三碼、使用張數；紙本券輸入身分證字號、票券上識別碼、使用張數。

Q10、使用注意事項

▲▼文化部藝FUN券。（圖／文化部提供）

「藝FUN券」一人一份，每人限領一次，紙本券遺失或毀損恕不補發，使用時不得找零、轉售，111年4月30日前使用完畢，逾期失效。

Q11、店家如何申請、請款

▲▼文化部藝FUN券。（圖／文化部提供）

文化部將於2021年10月1日起，開啟新店家註冊成為藝FUN店家，只要填寫店家基本資料，由文化部審核通過後即可完成註冊。而屆時文化部將會天天對帳、每週付款，店家不必苦等撥款帳款。

「藝FUN NEXT APP」也將設立店家優惠專區，鼓勵藝文業者搭配五倍券及藝FUN券的發行，加碼提供優惠配套措施。文化部將持續召開招商說明會，邀請新舊業者共同加入。而有關藝FUN券登記、抽籤等相關問題，可撥打1988客服專線洽詢。

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