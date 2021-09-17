600元藝FUN券完整方案出爐！9／22起登記可抽4次　領用方式一次看

▲藝FUN券完整方案出爐！（圖／截自文化部臉書）

記者林育綾／台北報導

繼行政院公布推出振興五倍券後，文化部今（17）日召開記者會宣布，去年造成討論及使用熱度的「藝FUN券」即將再次發行，每份維持600元，份數提升至300萬份，同樣數位、紙本併行發行，其中，最大的不同是，為了掃除去年「1、2、6」的遺憾，這次將於行政院共通平臺進行抽籤，「登記一次、最高抽四次」，四週期間，讓大家有機會抽中想要的加碼券。

文化部今進行「藝FUN券 NEXT TO GO」線上啟動記者會，去年「藝FUN券」領券率及使用率都超過9成，成功促進消費人潮回流，亦被稱為「討論最夯、最想領用」的振興券之一；面對疫情，文化部今年除了推出「藝文紓困4.0」及「積極性藝文紓困補助」，也極力向行政院爭取，獲行政院同意編列16億元特別預算及文化部自籌經費，加碼發行300萬份藝FUN券。

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文化部政務次長李靜慧說明，300萬份藝FUN券，包含240萬份數位券、60萬份紙本券，符合振興五倍券領取資格者，包含本國國民、領有居留證之外籍配偶、新住民及持外交官員證者等皆可參加登記抽籤；紙本券則特別開放65歲以上、18歲以下或領有身心障礙證明者登記。

而數位券及紙本券只能「擇一登記」，自9月22日起符合資格者，可至振興五倍券共通平臺點選加碼券登記，完成身份驗證後，選擇藝FUN券數位券或紙本券。此外，特別開放紙本券自10月1日起，每日上午9點至晚上9點，可持健保卡至四大超商（7-11、全家、OK、萊爾富）事務機插卡登記。文化部特別提醒，數位券限一人以一個身分證號綁定一支手機號碼登記。

配合行政院整體規劃，今年將分四梯次辦理藝FUN券抽籤，分別為10月13日、20日、27日及11月3日，每週三下午3:30抽籤，每次抽出數位券60萬份、紙本券15萬份，合計75萬份，中籤者名單將於隔天上午8:30於共通平臺公告，並陸續以簡訊通知。

文化部強調，為了一掃去年「1、2、6」遺憾，這次每人最高有四次抽籤機會，只要登記一次，未抽中的將順延至下一次，直到四次抽籤結束，所以「越早登記機會越大」。

數位藝FUN券中籤者，可自10月20日起，下載「藝FUN NEXT APP」登入後，即可成功領取；紙本券則自11月10日起，持健保卡至四大超商取票。使用期間都是從今年11月10日起至明（111）年4月30日止。

文化部表示，藝FUN券除了可以在全國超過1萬家以上的藝文場所，看展覽、看表演、看電影、買書、買唱片、買工藝品、逛文創園區、參加藝文體驗，以及打賞街頭藝人等。今年為了因應多變的疫情，售票型的線上展演活動也納入藝FUN券適用範圍。此外，「藝FUN NEXT APP」也將設立店家優惠專區，鼓勵藝文業者搭配五倍券及藝FUN券的發行，加碼提供優惠配套措施。文化部將持續召開招商說明會，邀請新舊業者共同加入。

有關藝FUN券登記、抽籤等相關問題，可撥打1988客服專線洽詢。

