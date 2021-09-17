為了5千元...北市大安區15人深夜群聚鬥毆　違反防疫慘了

記者邱中岳／台北報導

北市大安區1家工作室，因1名股東不滿被另名投資者積欠5千元，於是找來9名同夥助陣，前往忠孝東路4段的工作室找對方理論，對方也找了4人到場，但雙方一言不合，股東3名友人痛扁對方，造成嘴唇流血、衣服遭扯破。

警方調查，31歲的周姓男子與27歲的陳姓男子合夥開設工作室拍攝影片，但因周不滿陳積欠5千元不還，所以周找來21歲的陳男等9人前往忠孝東路4段上的工作室理論，陳也找來29歲的林姓男子等4人助陣。

▲2人合夥開工作室拍影片，但因其中一人不滿對方積欠5千元，找來9人助陣毆打對方。（圖／記者邱中岳翻攝）

雙方相約在1樓談判協商，但一言不合周的3名友人出手毆打陳姓男子，造成陳多處皮肉傷、嘴角流血，衣服也被當場撕破，警方獲悉後趕往現場，周的5名友人見狀先行逃逸，留下10人在現場。

警方調閱監視器，並將周這一方跑走的5人帶回，周男則向警方表示，認為陳每次拍影片都要自己先墊錢，心生不滿所以才會找人去向陳要錢，訊後也依照聚眾鬥毆罪嫌送辦。.

▲警方到場發現2派人馬發生口角，其中1人遭毆打，調閱監視器發現超過15人群聚，依規定送辦還開罰。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，國內疫情雖然稍有趨緩，但中央流行疫情指揮中心有關定，室外不得超過10人群聚，調閱監視器後發現2派人馬共計有15人在場，除了依刑法送辦外，群聚部分也將送相關單位開罰。

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