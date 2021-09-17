111刀弒父！母心碎「判他死刑」　逆子獄中自縊亡

▲陳昱安遭處死刑定讞。（圖／CTWANT提供）

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新北市28歲男子陳昱安狠心弒父，雖領有身心障礙手冊，仍遭檢方求處死刑。法院審理期間，陳母曾寫信給檢察官，指自己對長子深感絕望，不願原諒，加上他曾說要對家人不利，若讓他重回社會，家中恐血流成河，希望法官判處死刑。2013年，最高法院判處陳男死刑定讞，不料他竟用橡皮筋在看守所內自縊身亡。

據了解，陳昱安雖領有身心障礙手冊，且有輕度精神分裂症，但他自稱行凶時意識清楚，被逮捕時還囂張嗆聲「不用太在意」、「後悔不存在我心中」，對於其他家人，他也恨之入骨，曾揚言「我也想對他們行凶！」更誇張的是，陳男在殺父過程中，曾數度喝水休息，甚至打電話給警察說「我正在殺我爸爸！」

▲陳母對兒子徹底絕望，要求法官判死。（圖／CTWANT提供）

最高法院審理期間，檢方曾出示陳母寫的陳情信函，內容提到家人擔心兒子若獲釋回家，一定會大開殺戒，造成家族血流成河，所以她願意大義滅親，懇請法官判處死刑；不僅如此，傷心欲絕的陳母也在2011年向新北地院民事庭提出「請求確認繼承權不存在」訴訟，希望和陳昱安斷絕一切關係，顯示她已徹底絕望。

2013年1月31日，最高法院駁回上訴，判處陳昱安死刑定讞，將其發還土城看守所等候槍決。2019年1月，所方早點名時，發現陳昱安還在牢房內，獄方人員入內查看，驚見他的脖子上套滿了50條橡皮筋，已死亡多時。家屬接獲通知後，表示不願領回遺體，交由所方處理後事，似乎只希望惡夢盡快結束。

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