身價翻5000倍！她吃海螺咬到異物　竟是市價20萬「海螺珠」

▲女子吃海螺時意外吃到罕見的海螺珠。（圖／翻攝自陝西法制網）

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幸運的極致就是吃飯都能發大財！大陸安徽省蚌埠市一名陳姓女子日前吃海螺時，突然咬到1顆硬物，趕緊吐出來查看，發現這顆珠子不僅色澤鮮亮，在手電筒照射下竟映出點點光斑。畫面曝光後，有專家透露，陳女吃到的珠子是「海螺珠」，約5萬顆海螺才會出現1顆，淨重2.6克，願意以人民幣5萬元（約21萬元新台幣）的高價收購。

綜合陸媒報導，陳女近日到河北省秦皇島市旅遊，在當地花了人民幣10元（約42元新台幣）買了一些普通海螺回家，不料日前吃到一半，突然咬到珠子，當下就覺得很漂亮，就像動畫《七龍珠》裡的龍珠，便隨手將其拍下上傳到社交平台。畫面顯示，陳女手上的珠子色澤鮮亮，外觀呈深棕色，在手電筒照射下竟映出點點光斑，相當奇特。

▲在手電筒照射下，珠子色澤鮮亮，呈現深棕色，還能隱隱透光。（圖／翻攝自荊楚網）

吃海螺得到意外之財，陳女笑說「當時就覺得不對勁，差點把我牙給嗑掉，不過真的很驚喜」。據悉，海螺珠價格高昂，且無法人工培育，大約5萬隻海螺才能產生1顆海螺珠，數量十分稀少。經過咨詢後，有專家表示，的確為海螺珠，淨重2.6克，願意以人民幣5萬元（約21萬元新台幣）和她收購，被陳女拒絕。

畫面曝光後，不少網友網友紛紛驚呼「現在就去買海螺」、「不在乎這幾十萬，就是單純喜歡吃」；還有人好奇「天降橫財，萬一老闆看到了，這珍珠究竟該歸誰呢？」根據大陸法律，標的物交付之後產生的「孳息」應歸買受人，孳息就是所購物品產生的額外收益，換句話說，幸運的陳女確實賺大了。

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