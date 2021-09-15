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他出差詭異失蹤！家人絕望辦喪事…30年後手握「當年車票」奇蹟現身

羅馬尼亞一名老翁失蹤了30年，近日突然返家。（示意圖／pixabay）

▲羅馬尼亞一名男子失蹤了30年，近日突然返家。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

羅馬尼亞一名老翁於30年前外出後就從此音訊全無，家人們報警後尋找好多年仍找不到，甚至以為他已經過世便替他辦了喪禮，沒想到30年後，他竟完好無缺出現在家門前，令所有人不敢置信。

綜合外媒報導，事發於羅馬尼亞東部城市巴克烏（Bacau）附近，一名63歲牛販瓦西里（Vasile Gorgos）經常搭乘火車四處旅行、交易牛隻。1991年某天，瓦西里一如往常搭火車外出工作，且出門前還向家人告別，沒想到他出門後就從此沒了音訊，家人找不著他趕緊報警，但多年來他始終下落不明，最後家人們認為他可能客死他鄉，再也不會回來了，於是替他舉辦了喪禮。

沒想到30年過去，瓦西里突然於今年8月29日出現，一輛載著他回來，現年已93歲的他穿著當年那件衣服走下車，且口袋裡還有他的身分證跟當時的火車票，而他的樣子也完全不像在外流浪多年，反而是看起來整潔又健康，似乎這段時間得很好的照顧。

瓦西里的妻女看到他回來都感到不可置信，而當時載他回來的那輛車很快就開走，大家的注意力也都集中在瓦西里身上，因此沒有記下車牌號碼和外型特徵。雖然瓦西里還能叫出家人名字，但過去這30年他去了哪裡、做了什麼，一概不記得了，若有人問起，他就會堅稱自己一直待在家中，醫生也找不出任何問題或疾病。

新聞曝光後立刻引起熱議，許多網友紛紛猜測瓦西里這30年來到底去了哪，有人認為他可能到平行時空旅行，或者是被外星人綁架；也有人覺得他可能患有阿茲海默症或解離性障礙等疾病；不過也有人認為瓦西里應該是在裝傻，其實他這30年來都和另一個家庭生活在一起。

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