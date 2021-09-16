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騎士超車不慎遭公車捲車底　7秒後「自行爬出」竟毫髮無傷　嚇呆駕駛

記者王佩翊／編譯

印度一名機車騎士日前在公路上不慎遭公車撞上，整個人翻滾2圈後，瞬間被公車「輾過」。然而正當公車駕駛嚇得當場停車時，這名騎士竟然自己從車底爬出，甚至幾乎毫髮無傷，讓一旁的目擊民眾與公車駕駛都嚇得目瞪口呆，連忙幫他把車子牽到路邊。

▲▼印度機車男被公車輾過　自己爬出來。（圖／翻攝自triangle news）

▲機車騎士直接被公車輾過。（圖／翻攝自推特）

根據《每日郵報》報導，印度古吉拉特邦一名機車騎士日前在行經某路段時，看到位於右前方的公車，企圖在轉彎處超車，沒想到卻因速度太慢，竟瞬間撞上公車，摔車後整個人就這樣在原地滾了2圈，隨後更被捲進公車底盤。正當公車駕駛嚇得以為自己將人輾斃連忙煞車時，這名男子下一秒卻若無其事地從車底爬出，甚至還站起來準備去牽車。

另一名機車騎士見狀後，連忙將車子停在路邊，下車幫忙，而其他路過的用路人也隨即停車，上前協助。但當事人卻像是什麼事都沒發生一樣，在事故現場走來走去。

▲▼印度機車男被公車輾過　自己爬出來。（圖／翻攝自triangle news）

▲▼機車騎士被公車輾過卻毫髮無傷，並在7秒後自己爬出來。（圖／翻攝自推特）

▲▼印度機車男被公車輾過　自己爬出來。（圖／翻攝自triangle news）

從影片中可以看到，事發當時轉彎路段的右側有泥沙堆積，因此公車司機便靠左行駛，然而誰知道該名機車騎士卻企圖在轉彎處超車，騎到公車前面，因此瞬間加速並往右行駛，下一秒就撞上公車。當摩托車受到撞擊飛出去後，騎士本人則是在原地滾了兩圈，最後被煞車不及的公車「輾過」。

影片曝光後，許多網友紛紛表示，機車騎士是「金剛不敗之身」，竟然可以毫髮無傷地爬出車底。不過也有網友痛批機車騎士的行為，認為超車太過危險，根本就是違法行為。還有網友說，好險有監視器錄下事發畫面，不然公車司機就慘了。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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