一圖掌握2大「最夯疫苗」預約資格　BNT第1劑今午12時收單

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一圖掌握BNT、莫德納預約資格　BNT第1劑今午12時收單

記者黃翊婷／綜合報導

國內兩批BNT疫苗共184萬劑16日完成檢驗封緘，將提供給第九輪符合資格對象施打，包含「18至22歲」、「所有65歲以上」、「第九類40歲以上」，意願登記也將在今日（17日）中午12時截止。此外，國人最期盼的另一款疫苗莫德納，共108萬劑預計在今日（17日）晚間9時40分運抵台灣，到時會開放給7月9日前已接種第一劑的75歲以上長者施打第二劑。

▲▼首批BNT最快9／16出關。（圖／食藥署提供）

▲184劑BNT已完成封緘。（圖／食藥署提供）

企業捐贈1500萬劑BNT疫苗已經有兩批運抵台灣，共計184萬劑，16日已全數完成檢驗封緘。指揮中心規劃BNT疫苗優先開放給年輕族群，12至17歲國高中生校園接種將在23日展開，另外開放「18至22歲」、「所有65歲以上」、「第九類40歲以上」進行意願登記，今日中午12時收單。

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指揮中心發言人莊人祥補充說明，若第九輪施打後BNT疫苗有剩餘劑量，不排除會從第九類未滿40歲者往下開放，至於一般族群，則要等第九類接種完畢之後，才會開放未滿65歲民眾施打。

各廠牌疫苗最新到貨與施打時程（圖／ETtoday）

▲各廠牌疫苗到貨及施打進度。（製表／ETtoday新聞雲）點圖可放大

除了BNT之外，國人最期盼的莫德納疫苗也傳來好消息。自購的64萬劑AZ疫苗將由華航CI-834班機載運，從泰國曼谷啟運後，預計在17日下午3時40分運抵桃園國際機場；108萬劑莫德納疫苗則由華航CI-5245貨機載運，從美國亞特蘭大啟運，預計在17日晚間9時40分抵台。

這批新到貨的莫德納將開放給誰施打，指揮中心表示，到時會與庫存的30萬劑一起陸續開放給「7月9日前已接種第一劑的75歲以上長者」，造冊接種第二劑，最快9月17日就能開始配送、接種。

▲▼第九期提供BNT第一劑已及高端第二劑。（圖／指揮中心提供）

▲第九期提供BNT第一劑以及高端第二劑，意願登記將在17日中午12時截止。（圖／指揮中心提供，下同）

▲▼學生接種疫苗方式共三種，分別為校園集中接種、醫療院所接種以及疫苗預約平台預約接種。（圖／指揮中心提供）

▲▼學生接種疫苗方式共三種，分別為校園集中接種、醫療院所接種以及疫苗預約平台預約接種。（圖／指揮中心提供）

▲▼學生接種疫苗方式共三種，分別為校園集中接種、醫療院所接種以及疫苗預約平台預約接種。（圖／指揮中心提供）

▲▼學生疫苗假說明。（圖／指揮中心提供）

▲學生接種BNT疫苗有3種方式，分別為校園集中接種、醫療院所接種以及疫苗預約平台預約接種。

以下為《東森新媒體ETtoday》整理的4廠牌疫苗最新預約資格與時程：

●BNT
自23日起，12至17歲已填寫同意接種意願書之青少年，皆可在校園集中接種BNT疫苗。除了學生，若是「18至22歲」或「65歲以上」或「第九類40歲以上」，且意願登記選擇BNT者，可在9月20日早上10點至9月22日中午12點前預約施打BNT，施打時間將在9月25日至10月2日。

●莫德納

108萬劑自購莫德納疫苗今日抵台，待封緘完成後，將連同30萬庫存依序開放給長者接種。目前施打計畫提供予「7月9日前已接種第一劑的75歲以上長者」造冊接種第二劑，施打時間從9月17日開始。

▲▼莫德納疫苗空瓶及盒裝，盒裝上印有接種使用期限，另外還有衛福部食藥署藥物檢查證。（圖／記者呂佳賢攝）

▲108萬劑莫德納將在17日晚間9時40分運抵台灣。（資料照／記者呂佳賢攝）

●AZ

第八輪AZ目前開放第一劑給18至22歲並於7月19日前意願登記者，以及9月10日前符合AZ第二劑接種間隔滿10週以上民眾，可打第二劑。施打時間為9月15日至23日，已預約的民眾屆時記得準時前往施打。

●高端
113萬劑高端疫苗陸續封緘檢驗中，9月28日前符合第二劑間隔4週以上民眾，則可以預約高端第二劑。施打時間為9月20日至22日預約，9月30日至10月2日施打。

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