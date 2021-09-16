歐洲議會通過對中新戰略　籲啟談歐台雙邊投資協定

▲歐洲議會。（圖／路透）



中央社

歐洲議會今天公布全體會議表決結果，壓倒性通過呼籲歐盟制定對中國新戰略報告案，除敦促解決侵犯人權行為及處理來自中國的虛假訊息外，另支持歐盟與台灣談判雙邊投資協定。

歐洲議會昨天舉行全體會議，並針對中國新戰略報告一案進行表決，歐洲議會今天公布投票結果，以570票贊成、61票反對、40票棄權，壓倒性通過上述報告。

這份報告提出歐盟與中國接觸的6大支柱，包括合作應對全球挑戰、重視人權及國際規範、辨識風險和脆弱性、與理念相近夥伴深化關係、促進戰略自主和捍衛歐洲的利益和價值觀。

此外，報告也敦促歐盟與美國、加拿大、英國、日本、印度及台灣等民主盟友深化合作，並敦促歐盟推進與台灣的雙邊投資協定（BIA），並儘快展開協定評估及範疇界定工作。

報告呼籲歐盟提出具體行動，促進台灣以觀察員身分參與世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）和「聯合國氣候變化綱要公約」（UNFCCC）的會議、機制和活動。

此外，報告同意歐盟和中國應繼續在全球性挑戰上繼續合作，例如氣候變遷、多邊組織改革及應對全球衛生危機等，並對可能演變為流行病或大流行病的傳染病透過風險和預警系統加強應對，且要求中國允許對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的起源與如何傳播進行獨立調查。

報告另譴責中國系統性侵犯人權的行為，呼籲歐、中定期進行人權對話，解決針對新疆、內蒙古、西藏和香港的人權侵犯問題，並確保歐盟有效禁止涉及侵害人權行為的中國企業在歐盟推展業務。

此外，報告明確表示，在中國取消對歐洲議會議員和歐盟機構的制裁之前，將繼續凍結「歐中全面投資協定」（CAI）的批准程序。並將與理念相近夥伴為5G網路制定全球標準，強調不符合安全標準的公司必須被排除在外。