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歐洲議會討論對中國戰略　籲推進與「台灣投資協定」

▲▼歐盟。（圖／路透）

▲歐洲議會支持推進與台灣的雙邊投資貿易協定。（圖／路透）

中央社記者唐佩君布魯塞爾13日專電

歐洲議會本週將表決呼籲歐盟制定中國新戰略報告案，批評北京侵犯人權，強調中國未取消對歐洲議會議員制裁，應繼續凍結歐中投資協定批准程序，另支持歐盟推進與台灣雙邊投資協定。

歐洲議會外交委員會今年7月通過呼籲歐洲聯盟制定應對中國新戰略的報告草案後，依據議程安排，將於9月14日全體會議上討論、9月15日表決此報告案，由於報告批評中國系統性侵犯人權並提到新疆、香港及台灣議題，屆時表決結果受各界矚目。

報告呼籲歐盟應制定應對中國的新戰略，且提出6大支柱方向，包括合作應對全球挑戰、重視人權及國際規範、辨視風險和脆弱性、與理念相近夥伴深化關係、促進戰略自主和捍衛歐洲的利益和價值觀。

報告認為歐盟中國應繼續在全球性挑戰上繼續合作，例如氣候變遷、多邊組織改革及應對全球衛生危機等，並對可能演變為流行病或大流行病的傳染病透過風險和預警系統加強應對，但要求中國允許對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的起源與如何傳播進行獨立調查。

在合作之外，報告批評中國的系統性侵犯人權行為，呼籲歐中定期進行人權對話，解決對新疆、內蒙古、西藏和香港的侵犯人權等問題，並呼籲中國沒有改善人權情況前，歐盟和成員國領袖應拒絕參加2022年的北京冬季奧運。

此外報告明確表示，在中國取消對歐洲議會議員和歐盟機構的制裁之前，將繼續凍結「歐中全面投資協定」（CAI）的批准程序。

報告另呼籲歐盟與美國、加拿大、英國、日本、印度及台灣等民主盟友深化合作，並敦促歐盟推進與台灣的雙邊投資協定（BIA），並儘快展開協定評估及範疇界定工作，此外也呼籲歐盟提出具體行動，促進台灣以觀察員身分參與世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）和「聯合國氣候變化綱要公約」（UNFCCC）的會議、機制和活動。

此外，報告也支持歐洲與台灣在半導體等關鍵供應鏈及學術交流方面的合作。

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