環球影城將吸引千萬人潮　北京「副中心」通州升級國際城市

▲環球影城「功夫熊貓」是亞洲獨家遊樂區 。（圖／讀者提供）

記者任以芳／北京報導

近年，大陸中央積極打造北京城市副中心通州，隨著全球第五座環球影城於20日開幕，副中心城市定位更上一層樓。兩岸駐京記者團於15日參訪通州這座環保智能城市，防洪、綠建築設計的標準比北京還高。北京市通州區委書記、區長趙磊接受《東森新媒體ETtoday》也表示，環球影城開幕後，預估迎來1千多萬觀光，有助於通州持續打造「國際消費中心城市」新招牌。

▲大陸中央十分重視北京「副中心」通州。（圖／記者任以芳攝）

北京副中心-為何選通州？

「領略北京城市副中心發展面貌 感受大運河文化魅力」活動由大陸國台辦、記協、北京市台辦聯合組織，主題聚焦北京副中心通州建設現況。

至於「副中心」為何拍板定案在通州？該方案於2016年5月啟動規劃工作，中共中央召開政治局會議決定建設北京城市副中心、河北雄安新區兩座新城，作為北京新兩翼。隨著北京快速發展，擔任分流的通州與雄安新區被稱為「千年大計」。

北京市通州區委書記、區長趙磊接受《東森新媒體ETtoday》也表示，從2017年底開始，北京市市委、市人大、市政府、市政協陸續遷至通州區。預計2024年中心城區剩下公家單位全搬來，功能定位行政辦公區。未來也會集聚一批頂尖智庫、企業進駐，像是高盛這種大牌機構或是會計師事務所等企業。

▲環球影城「哈利波特」景區，試營運人潮爆滿。（圖／讀者提供）

環球影城帶動「觀光新名片」

通州也以「國際消費中心城市」來定位，環球影城是非常重要城市配套，其規模是日本大阪環球影城的2倍，是新加坡環球影城的5倍。本月即將開幕的環球影城，門票已秒殺到大陸十一長假後，城市熱搜北京排名第1名，機票、飯店其漲。

即使受限疫情，大陸民眾遊玩興緻不減。趙磊說，「預估全國有1千多萬旅遊人次來觀光消費，帶動周邊餐飲、住宿購物都能上一個台階，稅收當然更不用說。」

從長期經濟規模預數字來看，環球影城的旅遊的產業鏈很長，有大陸專家分析投入和產出比是1:9，充分顯示環球影城對通州城市副中心打造旅遊地標、國際消費中心城市有積極促進作用。

另外，回溯過去歷史，通州戰略位置就有「副中心」優勢，加上大運河漕運的緣故，有「一京（北京）、二衛（天津）、三通州」之稱。目前，通州積極規劃大運河5A級景區建設，主要已通航的通惠河為主，希望實現過去明清時代大運河盛況。與運河沿岸城市合作，打造一城市一風貌的旅遊特色。

▲北京市通州區委書記、區長趙磊。（圖／記者任以芳攝）

打造「智能環保」海綿城市

由於通州屬於低窪地區，當初規劃城市副中心以「百年建設」考量，避免自然災害的建設標準比北京市更高。由於，通州不需要再舊有建築上升級，設計彈性較大。比如抗震、加固，綠色建築級別採最高標準，所有公建實行三星級的綠色標準。

防洪體系建設，通州專門借鑒都江堰理念，採取中樞、上蓄、中樞、下排方案。從北運河北端建立他蓄洪體系，就如果水淹上來了，立刻蓄水調降。避免城市「看海」的教訓，通州打造2萬多畝生態公園提升吸水能力，實現海綿城市建設。

趙磊表示，「通州城市是採取百年一遇的標準，郊野段也達到50年一遇的防洪標準。」這幾年北京市在應急體系方案，下了很多的功夫，只要下大雨立刻啟動不同預報的級別和應對方案。

▼ 防洪體系建設，通州專門借鑒都江堰理念。（圖／記者任以芳攝）