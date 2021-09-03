陸資本市場時隔30年成立北京證交所　中小企業及券商將率先受益

▲北京證交所成立後將服務創新型中小企業。（圖／路透社）

記者魏有德／綜合報導

大陸國家主席習近平昨（2）日在2021中國國際服貿峰會上透過視訊致辭，他表示，將繼續支持中小企業創新發展，深化新三板改革，設立北京證券交易所，打造服務創新型中小企業主陣地。這也成為滬深證交所相繼設立後30餘年，大陸資本市場再度迎來的全國性證券交易所。

▲大陸國家主席習近平宣布將成立北京證交所。（圖／翻攝 央視）

《澎湃新聞》報導，分析人士認為，證券行業的兩大核心催化劑是成交量和監管政策，前者側重提升業績，後者側重提升估值，「當前，成交量活躍與監管創新有望在券商板塊形成共振。此外，專精特新中小企業以及A股精選層影子股也將受益。」

據瞭解，北京證交所的設立為大陸資本市場改革跨出重要一步，將完善多層次資本市場體系，支持中小企業創新發展，有望提升直接融資佔比，在資本市場擴容的情況下，券商經紀、投行、直投等業務將有更多機遇。

▲大陸資本市場於1990年成立深交所及滬交所。（圖／CFP）

大陸開源證券認為，中小券商新三板業務較強，新三板儲備豐富券商有望直接受益，「北京證交所設立目的在於承接新三板目前機制，主要目的在加大對中小企業融資支持，未來在交易機制和上市發行制度上均有望向上交所和深交所看齊。」

此外，中金公司則表示，精選層掛牌企業及專精特新企業都可予以關注，「精選層目前的掛牌企業及未來可能由基礎層和創新層升級進入北京證交所的企業在交易、融資等層面有望明顯改善，北京證交所的定位在於助力中小企業發展，尤其是專精特新企業的發展，相關企業可能受到資本市場的關注。」

至於粵開證券則提到，參股新三板企業的上市公司也將受益北京證券交易所設立。數據統計，目前66家精選層企業中，30家A股上市公司以直接或間接的方式參與投資，包括子公司間接投資等，其中券商佔據半壁江山。