二房東拒退押金「嘴角流血」！他半裸奔逃畫面曝　3天再爆衝突

記者邱中岳／台北報導

北市萬華區發生一起租屋糾紛，1名房客不滿二房東沒告知10月要都更又將房子轉租，且認為租約未到不願退回2萬多元押金，於是找來友人助陣毆打對方，房東半裸跑到警所報案，事隔3天雙方相約派出所調解，但又狹路相逢爆發拉扯，共計10人遭警送辦。

警方調查，60歲的蘇姓男子，數月前將峨嵋街上的套房，以每個月1萬多元的租金，轉租給40歲的林姓男子當起二房東，但因該棟公寓預計在10月份進行改建，所以林姓房客邀約蘇姓二房東在10日晚上10時許，商討退費事宜。

▲房客不滿二房東將要都更的房子轉租又不退押金，憤而與友人毆打二房東，二房東半裸（紅圈）逃至派出所報案。（圖／記者邱中岳翻攝）

林姓男子找來4男2女助陣，林姓房客不滿蘇姓二房東沒事先告知要改建，而且蘇認為租約未到期不願退2萬多元押金，林與另名同夥不滿動手毆打蘇姓二房東，造成蘇嘴角流血，並搶走蘇的手機以及皮夾。

蘇男脫身後，跑進附近1百公尺的警所時上半身赤裸，警方詢問得知蘇剛才遭人毆打，脫逃時衣服遭扯破，警方將林男等7人也在2小時內被警方帶回，訊後林以及動手的友人依強盜罪嫌送辦。

▲雙方再度相約警所協調，但卻在門口爆發拉扯，動手的二房東一方8人以及房客一方2人均依法送辦。（圖／記者邱中岳翻攝）

林姓男子到案後辯稱，蘇姓二房東未告知要都更，直到建商來接收房子才知道，所以才約蘇出面理論，但一時氣憤毆打蘇，以為拿走蘇的皮夾跟手機，對方就會好好跟他談；蘇則辯稱，根本不知道房子要都更，而且租約還沒到期，也還沒都更，所以拒退押金。

蘇姓二房東事後向親友訴苦，在雙方相約13日下午9時許，相約在西門町派出所協調退款事宜時，蘇的親友找來6人助陣，林男則是找來4人陪同，但是雙方在進警所前狹路相逢，當街爆發拉扯衝突。

警方見狀隨即上前勸阻，避免衝突繼續延燒，最後警方將蘇男一方8人以及林男一方動手的2人等10人，依刑法妨害秩序、傷害等罪嫌移送法辦。

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