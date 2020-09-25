　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
公益 公益 互助 溫馨

秋節送暖不停歇！更生人企業家王令麟服刑三年有感　發願助更生人重返社會

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼王令麟總裁秋節前送愛到更保會。（圖／記者李毓康攝）

▲中秋前夕東森慈善基金會送暖給各社福團體，本身是更生人的董事長王令麟(右)，25日親捐物資關懷更生人，由臺灣更生保護會董事長邢泰釗(左)及基隆向上學苑學員代表接受。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者林璟倩／台北報導

中秋節是國人互道問候與關懷的重要節慶，東森慈善基金會董事長王令麟持續關注弱勢送暖不停，不久前才拜訪愛盲庇護工場促成台灣首次社福團體上東森購物義賣，今(9/25)再度親赴更生保護協會捐贈800包池上米，並由財團法人臺灣更生保護會董事長邢泰釗代表收受再轉贈相關安置處所造福各地更生人家庭。曾先後入監服刑三年的更生人企業家王令麟，在現場巧遇「學弟」格外有感，盼大眾多給更生人一點時間與機會，並發願自己將以身作則力挺更生人重返社會。

▲▼王令麟總裁秋節前送愛到更保會。（圖／記者李毓康攝）

▲曾先後入監服刑三年的更生人企業家王令麟，勉勵基隆向上學苑「學弟」坦然面對人生，重新贏回社會掌聲。

受新冠肺炎疫情影響，2020年許多社會福利團體在募款上都遭逢困難，因此在中秋佳節期間，王令麟屢次送物資表達對各弱勢族群的關懷，而今赴臺灣更生保護總會，遇到來自基隆向上學苑代表時，讓同樣是更生人的王令麟有感而發：「我曾入監服刑三年，深刻感受到其實監獄裡面是一個小社會也像一個大家庭，來自不同背景、領域的人，在設備不足的環境下相互照顧扶持。許多人只是年輕時不小心犯了錯，但內心還是有良善的那一面，我了解更生人重返社會需要很多時間，更需要靠個人的勇氣與毅力，因此我也勉勵學弟們坦然面對過去的錯誤，用行動證明自己的改變，重新贏得社會的掌聲與尊重」。

▲▼王令麟總裁秋節前送愛到更保會。（圖／記者李毓康攝）

▲王令麟走過服刑後的更生窘途，領導東森集團重返榮耀，提供大量就業機會並發願未來要幫助更生人重返社會。

王令麟說明，「東森集團在民國95年時曾達到年營收650億、員工7500人的企業規模，但受到我96年入監服刑影響，97年公司營收銳減至88億、員工剩505人，直到我104年出獄後，經過這幾年日夜不停的努力之下，今年(109年)東森集團年營收達370億，員工5千多人，不僅創造大量就業機會，光一年發出的獎金和薪資就有50億、繳稅30億。我堅持東森集團取之於社會也要用之於社會，因此未來不僅我將致力幫助更生人就業、重返社會，也希望結合東森購物900萬會員及ETtoday千萬粉絲的力量，喚醒社會大眾一起參與對更生人的照顧與關愛，共同發揮一己之力使整體社會和諧向善。」

▲▼王令麟總裁秋節前送愛到更保會,財團法人臺灣更生保護會邢泰釗董事長。（圖／記者李毓康攝）

▲財團法人台灣更生保護會董事長邢泰釗感謝東森集團拋磚引玉喚醒大眾對更生人的關懷。

財團法人台灣更生保護會董事長邢泰釗表示：「東森集團在台灣是知名而成功的企業，為國家創造財富與工作機會，在社會有影響力與形象，而王令麟董事長向來樂善好施、熱心公益，在國內幫助許多人，謝謝東森慈善基金會在中秋節前夕拋磚引玉送愛心，帶動國內更多企業一同行善，彼此扶助互相關心讓社會更好。」邢泰釗認為，人難免會犯錯，如果公益、社福團體及社會大眾願意付出關心，讓他們願意向上、感受到人生還有希望，這樣的進步不單純是施與受的關係，而是能創造社會安定的力量，讓整個社會共同受益的好事。

▲▼王令麟總裁秋節前送愛到更保會。（圖／記者李毓康攝）

▲東森慈善基金會捐贈800包台東池上米幫助更生家庭，更保會總會、北部分會特別致贈感謝狀，法務部保護司視察房麗雲(中)也到場致意。

中秋佳節即將來臨，有些更生人仍在困境中打拼，甚至連一頓安飽都是奢侈，令人不捨。為此，東森捐助800包池上米給財團法人臺灣更生保護會，再轉贈給各地分會及需要的安置處所，幫助更多需要的人。然而捐米只是一個善的開端，東森集團善盡企業社會責任，20年來力行公益不間斷！除了關懷偏鄉兒童送愛的早餐及獎助學金，也為銀髮族捐長照車送物資，甚至因疫情影響國內農產品外銷受阻，東森更邀請10位縣市首長蒞臨「東森農場」，透過東森購物平台攜手販售在地農產品，幫助台灣小農。最近東森購物更不賺取任何平台利潤，無償協助愛盲庇護工場的視障朋友，銷售手工皂禮盒，王令麟更指出未來東森將把公益事業列為年度預算、納入工作目標，持之以恆、長長久久幫助弱勢族群，將愛送到全台各角落。

《愛心雲》用愛溫暖社會角落►►►

►票券擺到過期！快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
快訊／藍心湄父親過世！她哽咽：他去天堂了
快訊／小鬼長眠地曝光！陽明山「臻善園」花葬
快訊／小鬼黃鴻升60分鐘羽化成仙　親妹手捧骨灰泛淚送別
一咬酥脆Q彈！油條裡包AA級大花枝　澎湖超人氣功夫菜在家就能
獨／起底潑屎妹爸黑歷史！最強要犯薛球是他麻吉　擁豐厚幫派人脈
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 公益最新 全站最新

王令麟再創公益新高度！全台首次社福團體登東森購物開賣　所得全捐愛盲

秋節送暖不停歇！更生人企業家王令麟服刑三年有感　發願助更生人重返社會

魏應充隔空送暖　300萬元助嘉縣府7個社會服務方案

小鬼遺作《扛得住》花絮曝光　和兄弟柯有倫、竇智孔錄音室開玩笑吃便當

停機車立中柱「太重抬不起來」! 側柱斜一邊占空間？引網友激戰

柯有倫憶小鬼哽咽：兄弟永遠在我心裡面　李玖哲靠肌肉騙上《全明星運動會》

客人怒「雞腿咬一口」腹瀉狂吐　老闆當場啃光：沒其他人反映過

Jasper自信拉小提琴「第一聲秒垮！」　應采兒憋笑...陳小春表情逐漸母湯

信義潑屎妹一掃陰霾轉戰直播主　拿酒精消毒...自嘲：怕有「金針菇」

揭密包養網！Sugar baby月收8萬　Daddy多已婚、相處久了會有感情

大暖男！爽給台幣1萬5千元小費　外送員定格嚇呆...驚喜鞠躬道謝

老闆被海軍棄單「120碗海鮮麵」　基地外苦等1hr...他暖回：沒關係

乳牛貓馬桶如廁爽搖頭畫8字型 像在「跳祈屎舞」媽嚇：被附身？

秋節送暖不停歇！更生人企業家王令麟服刑三年有感　發願助更生人重返社會

魏應充隔空送暖　300萬元助嘉縣府7個社會服務方案

無照騎車遭攔「出示後座女駕照」吞2罰單！男提訴訟慘被打臉

吳斯懷反制綠營「取消掛國父遺像」：訂公職誓詞的國家為中華民國

萌柴急踱步找娃娃！　網見尾巴「夾一顆圓柱」笑翻：被欺負了

帶女友「找月老還願」不久就分手！　過來人揭3重點：時機不對

李耿誠／侯友宜小心　鋪天蓋地的抹黑開始

超大塊虱目魚肚、雞排蓋滿飯上！全台最狂50元便當　飲料熱湯免費喝

「Rebel 250」不挑騎士技術的檔車　車主靠它環遊日本

流彈差幾公分就射中頭！　3歹徒朝店內瘋狂掃射...勇爸肉身保護3孩

港警修改「傳媒代表」定義被罵爆　林鄭：不是打壓新聞自由！

蔡詩芸「失心瘋買包」破10萬觀看　喊王陽明來付錢就為D-Styling

牙結石上有笑臉出沒！　下一秒全部粉碎爽度100%

公益熱門新聞

麗富康號召經銷商挽袖捐血解血荒

魏應充隔空送暖　300萬元助嘉縣

王令麟服刑三年有感發願助更生人

全台首次公益團體登東森購物開賣

協助失家少年　魏應充捐百萬助CCSA推自立

第九屆人間公益影展暖心爆棚！

愚人之友供餐頂新和德疫情相挺

公益寒冬送暖！共好包滿載愛與願

頂新和德助以琳少年學園

王令麟侯友宜幸福市集狂掃作公益

頂新和德文教基金會助屏東縣

頂新和德中秋公益在種籽地景藝術鬥鬧熱

不景氣！公益月餅銷量少5成

辜懷如、徐曉菁再為公益開唱

更多熱門

相關新聞

魏應充隔空送暖　300萬元助嘉縣

魏應充隔空送暖　300萬元助嘉縣

嘉義縣社會局、社團法人嘉義縣慈善團體聯合協會2012年起共同辦理「嘉義縣物資銀行」，開發、整合、管理運用縣內物資資源，使愛心物資迅速、妥適地提供給縣內有需要的人，至今有21萬多人次受惠。

全台首次公益團體登東森購物開賣

全台首次公益團體登東森購物開賣

拉著特殊少年走向正途　專訪陳曉盈

拉著特殊少年走向正途　專訪陳曉盈

台灣NET靠「3字」壓倒性勝利　網全讚爆

台灣NET靠「3字」壓倒性勝利　網全讚爆

台電台南區處響應愛心公益關懷弱勢

台電台南區處響應愛心公益關懷弱勢

關鍵字：

公益愛心雲東森慈善王令麟公益更生人更生保護總會

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

峮峮哀痛現身二殯「送小鬼火化」！　眾星友全來了

小鬼爸爸今過60大壽　女友峮峮代替他慶生

楊丞琳許瑋甯淚送小鬼　親友哭喊「火來了趕快走」

小鬼黃鴻升傳今火化！　時間曝光

工地女「11樓墜到B3」慘死！兒子崩潰認屍

峮峮「貼心陪小鬼爸一整天」過生日！6歲外甥1句話傻眼

小鬼爸60歲生日「視訊華岡5人幫」

坤達一身黑直播！拔掉墨鏡「憔悴面容曝光」

峮峮痛別小鬼「抱友人淚崩大哭」！ 黃爸看遠方背影惹鼻酸

熊熊火化場送別小鬼「一轉頭掩面痛哭」　2友人攙扶才能走路

新家住4天…屎水擠破天花板狂噴

快訊／小鬼搭白車「純白棺木」送抵二殯！

熊熊8月底高調PO租屋文！今流產分手

他胃痛挫屎　低頭見「5m巨蟲」卡菊花

快訊／小鬼90分鐘羽化成仙　親妹手捧骨灰泛淚送別！

更多

最夯影音

更多
小鬼遺作《扛得住》花絮曝光　和兄弟柯有倫、竇智孔錄音室開玩笑吃便當

小鬼遺作《扛得住》花絮曝光　和兄弟柯有倫、竇智孔錄音室開玩笑吃便當
停機車立中柱「太重抬不起來」! 側柱斜一邊占空間？引網友激戰

停機車立中柱「太重抬不起來」! 側柱斜一邊占空間？引網友激戰

柯有倫憶小鬼哽咽：兄弟永遠在我心裡面　李玖哲靠肌肉騙上《全明星運動會》

柯有倫憶小鬼哽咽：兄弟永遠在我心裡面　李玖哲靠肌肉騙上《全明星運動會》

客人怒「雞腿咬一口」腹瀉狂吐　老闆當場啃光：沒其他人反映過

客人怒「雞腿咬一口」腹瀉狂吐　老闆當場啃光：沒其他人反映過

Jasper自信拉小提琴「第一聲秒垮！」　應采兒憋笑...陳小春表情逐漸母湯

Jasper自信拉小提琴「第一聲秒垮！」　應采兒憋笑...陳小春表情逐漸母湯

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面