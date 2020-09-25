秋節送暖不停歇！更生人企業家王令麟服刑三年有感　發願助更生人重返社會

▲中秋前夕東森慈善基金會送暖給各社福團體，本身是更生人的董事長王令麟(右)，25日親捐物資關懷更生人，由臺灣更生保護會董事長邢泰釗(左)及基隆向上學苑學員代表接受。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者林璟倩／台北報導

中秋節是國人互道問候與關懷的重要節慶，東森慈善基金會董事長王令麟持續關注弱勢送暖不停，不久前才拜訪愛盲庇護工場促成台灣首次社福團體上東森購物義賣，今(9/25)再度親赴更生保護協會捐贈800包池上米，並由財團法人臺灣更生保護會董事長邢泰釗代表收受再轉贈相關安置處所造福各地更生人家庭。曾先後入監服刑三年的更生人企業家王令麟，在現場巧遇「學弟」格外有感，盼大眾多給更生人一點時間與機會，並發願自己將以身作則力挺更生人重返社會。

▲曾先後入監服刑三年的更生人企業家王令麟，勉勵基隆向上學苑「學弟」坦然面對人生，重新贏回社會掌聲。

受新冠肺炎疫情影響，2020年許多社會福利團體在募款上都遭逢困難，因此在中秋佳節期間，王令麟屢次送物資表達對各弱勢族群的關懷，而今赴臺灣更生保護總會，遇到來自基隆向上學苑代表時，讓同樣是更生人的王令麟有感而發：「我曾入監服刑三年，深刻感受到其實監獄裡面是一個小社會也像一個大家庭，來自不同背景、領域的人，在設備不足的環境下相互照顧扶持。許多人只是年輕時不小心犯了錯，但內心還是有良善的那一面，我了解更生人重返社會需要很多時間，更需要靠個人的勇氣與毅力，因此我也勉勵學弟們坦然面對過去的錯誤，用行動證明自己的改變，重新贏得社會的掌聲與尊重」。

▲王令麟走過服刑後的更生窘途，領導東森集團重返榮耀，提供大量就業機會並發願未來要幫助更生人重返社會。

王令麟說明，「東森集團在民國95年時曾達到年營收650億、員工7500人的企業規模，但受到我96年入監服刑影響，97年公司營收銳減至88億、員工剩505人，直到我104年出獄後，經過這幾年日夜不停的努力之下，今年(109年)東森集團年營收達370億，員工5千多人，不僅創造大量就業機會，光一年發出的獎金和薪資就有50億、繳稅30億。我堅持東森集團取之於社會也要用之於社會，因此未來不僅我將致力幫助更生人就業、重返社會，也希望結合東森購物900萬會員及ETtoday千萬粉絲的力量，喚醒社會大眾一起參與對更生人的照顧與關愛，共同發揮一己之力使整體社會和諧向善。」

▲財團法人台灣更生保護會董事長邢泰釗感謝東森集團拋磚引玉喚醒大眾對更生人的關懷。

財團法人台灣更生保護會董事長邢泰釗表示：「東森集團在台灣是知名而成功的企業，為國家創造財富與工作機會，在社會有影響力與形象，而王令麟董事長向來樂善好施、熱心公益，在國內幫助許多人，謝謝東森慈善基金會在中秋節前夕拋磚引玉送愛心，帶動國內更多企業一同行善，彼此扶助互相關心讓社會更好。」邢泰釗認為，人難免會犯錯，如果公益、社福團體及社會大眾願意付出關心，讓他們願意向上、感受到人生還有希望，這樣的進步不單純是施與受的關係，而是能創造社會安定的力量，讓整個社會共同受益的好事。

▲東森慈善基金會捐贈800包台東池上米幫助更生家庭，更保會總會、北部分會特別致贈感謝狀，法務部保護司視察房麗雲(中)也到場致意。

中秋佳節即將來臨，有些更生人仍在困境中打拼，甚至連一頓安飽都是奢侈，令人不捨。為此，東森捐助800包池上米給財團法人臺灣更生保護會，再轉贈給各地分會及需要的安置處所，幫助更多需要的人。然而捐米只是一個善的開端，東森集團善盡企業社會責任，20年來力行公益不間斷！除了關懷偏鄉兒童送愛的早餐及獎助學金，也為銀髮族捐長照車送物資，甚至因疫情影響國內農產品外銷受阻，東森更邀請10位縣市首長蒞臨「東森農場」，透過東森購物平台攜手販售在地農產品，幫助台灣小農。最近東森購物更不賺取任何平台利潤，無償協助愛盲庇護工場的視障朋友，銷售手工皂禮盒，王令麟更指出未來東森將把公益事業列為年度預算、納入工作目標，持之以恆、長長久久幫助弱勢族群，將愛送到全台各角落。

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