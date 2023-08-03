楊貴媚參與「到宅沐浴車」　憶照顧中風媽媽：洗澡曾是最困擾的事

▲楊貴媚一同參與到宅沐浴車服務。（圖／天主教中華聖母基金會提供，下同）

記者張乃文／台北報導

洗澡對許多人來說或許是一件理所當然，也認為是可以好放鬆的事情，不過有一群人，因為重度或極重度失能，長達一年無法好好洗澡，此時，天主教中華聖母基金會的介入，也成為一道曙光。因為「到宅沐浴車」的服務，目前已累計超過1萬5千人次能好好獲得清潔。

天主教中華聖母基金會的「到宅沐浴車」此次邀請藝人楊貴媚一同參與影片製作。楊貴媚說，「幫媽媽洗澡曾是我最困擾的事情！」照顧中風的媽媽十餘年來，日常簡單的「洗澡」卻也讓她透腦筋，因為家中浴室空間有限，怕姿勢不正確或跌倒。

楊貴媚直言，沐浴車服務真的達成家屬和失能者最簡單卻奢侈的願望。

天主教中華聖母基金會董事長陳美惠則表示，基金會的服務對象有7成為重度、極重度失能，近3成的失能者長達一年沒辦法好好洗澡。而基金會自2008年引進日本超過60年服務經驗及設備，打造「到宅沐浴車」，目前已累積服務超過1萬5千人次，沐浴車小組服務有護理師、操作員、照服員3人團隊，共529道沐浴步驟，僅1.5坪空間，就能進行全身沐浴，徹底清潔。

目前基金會到宅沐浴車輛以嘉義縣市為主，衛福部政務次長李麗芬也說，至今全台已有超過124輛沐浴車，專業的設備、服務人員提供民眾安心、妥善的服務，而「到宅沐浴車」也已納入政府長照2.0，經評估認符合給付長照服務資格、失能程度，即可申請使用，有需求可撥1966長照服務專線提出申請，讓更多民眾受惠。

天主教中華聖母基金會執行長黎世宏表示，這條路走得辛苦卻值得，行動不便的長者在水中的舒服快樂，家屬放心，就是最大的安慰，到宅沐浴車服務扣除政府補助，嘉義的經濟困難者的自負額，另由基金會募款支應，免費服務有需要的家庭和個案。