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華航認養台北市立動物園穿山甲　提倡保育共創永續

▲▼華航,動物園,穿山甲,保育,永續。（圖／業者提供）

▲中華航空首次與台北市立動物園合作認養穿山甲，並邀請桃園百吉國小師生一同參觀動物園。華航總經理高星潢（右五）、華信總經理張程皓（左三）、公關室處長魯淑慧（右二）、公關室協理潘文琮（左二）、百吉國小校長王連進（左五）、台北市立動物園副園長朱孝芬（右四）、秘書王怡敏（左四）和發言人曹先紹（右三），一早到場與小朋友同樂，了解動物保育知識。

圖、文／華航提供

中華航空支持環境保育，首次與台北市立動物園合作認養穿山甲，昨（11/28）特別舉辦公益活動，邀請桃園百吉國小師生免費參觀動物園。學童們來到這兒個個精神抖擻、相當開心，華航總經理高星潢一早也現身，期盼投入實際關懷，幫助學生擁有社會平等教育的機會；同時透過園方的專業導覽，與校長王連進和小朋友們一起認識動物、了解相關保育知識，共創永續。

秉持永續發展「回饋社會、創造社會價值」的重要承諾，華航2022年引領國內航空及運輸業之先，發布企業「森林暨生物多樣性保育承諾」，也是全台唯一簽署「白金漢宮保育宣言」的運輸業，致力提倡禁運非法野生動植物，並全面禁用保育類動植物食材。華航更響應內政部國家公園署「福爾摩沙北回歸線永續軸帶計畫」，協助行銷台灣觀光及生態旅遊。

華航結合集團力量支持生態保育計畫，華信航空與台北市立動物園常年推動「金門栗喉蜂虎棄蛋孵育研究計畫」。今年為強化聯合國永續發展目標「確保有教無類、公平與高品質的教育，以及提倡終身學習」中的環境教育議題，華航進一步與台北市立動物園合作，以實際行動支持生態保育。

華航期盼藉由認養行動拋磚引玉，呼籲社會大眾一同關心瀕臨絕種的保育類動物。每年除不定期舉辦各種公益活動與志工教學外，也結合體育活動，邀請各知名台灣體育好手共同舉辦公益運動營，今年已舉辦公益籃球營、公益桌球營及公益棒球營，為孩童畫出夢想藍圖，成就希望。

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華航動物園穿山甲保育永續

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