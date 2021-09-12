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正妹直播主遭「惡意詛咒」！已3天沒睡　男粉絲：問神明為何封鎖我

▲街頭藝人琳琳被鐵粉下詛咒。（圖／鄭怡琳提供）

▲街頭藝人琳琳被鐵粉下詛咒。（圖／鄭怡琳提供）

記者柯振中／綜合報導

彰化直播主「琳琳」鄭怡琳外型甜美，時常直播唱歌，擁有許多人氣，近日卻遭到詛咒，名字被寫在金紙上面，放在廟宇的香爐當中，讓她十分害怕。警方循線調查，發現是一名超級鐵粉做的好事，原因竟是遭到封鎖，想要問神明「為何會這樣」。

琳琳表示，近日廟公親戚發現，有人將金紙放在香爐當中，上方還化有她的畫像，以及自家餅店的名字，疑似是被下了「惡意詛咒」，接下來千萬不要落單。

▼琳琳遭鐵粉惡意詛咒。（圖／鄭怡琳提供）

▲街頭藝人琳琳被鐵粉下詛咒。（圖／鄭怡琳提供）

琳琳感到十分害怕，因此將金紙的照片PO在網路上，引起許多粉絲熱議。琳琳說明，看到這張金紙，當場被嚇到，上面寫著歪斜的中文字，還畫有她的畫像，整體透露出詭異的氣氛。

▼琳琳遭到惡意詛咒，三天沒睡好。（圖／《東森新聞》）

▲▼琳琳遭到惡意詛咒，三天沒睡好。（圖／《東森新聞》）

鹿港警方主動關注，開始調查，透過管道找到在金紙上畫畫的人，原來是超級鐵粉，因為遭到封鎖，才會在金紙上寫名字、畫畫，再放進金爐當中，想問神明「為什麼被封鎖」。

對於這名粉絲，琳琳也有印象，一開始粉絲主動上前搭話，本來覺得人還不錯，後來發現好像怪怪的，所以才在各個平台封鎖，如今發生這件事情，已經有好幾個晚上沒睡好，還是相當害怕。

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