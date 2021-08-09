【廣編】林睦言、Nat健豪斜槓當起直播新生　浪LIVE開播狂吸粉

【廣編特輯】

圖、文／浪LIVE提供

誰說直播圈只能是女性直播主的天下？向來被粉絲認證為「男神製造平台」的《浪LIVE》，娛樂產業大受疫情影響期間，吸引不少男藝人斜槓開播拓展表演舞台。於偶像劇《飛魚高校生》演出鮮肉游泳選手、至今累積超過50支廣告作品的林睦言，以及延宕一年終於來台發單曲，卻又遇上緊張疫情的新加坡全能創作歌手Nat健豪，近期都在《浪LIVE》播出亮眼好成績。

談起直播的挑戰處，林睦言表示live和拍戲、拍廣告時不同，沒得重來，因此要隨時調整自己的情緒和狀態，並留意講話的圓融和藝術。剛開播的第一個月，他甚至好幾次做惡夢，「連在睡夢中也一直在直播，可見當時壓力真的有點大。」除了練習說話，他也開始聽很多不同路線的歌曲，邊做家事邊聽歌、練歌，有時開播前還會小酌壯膽熱身，讓自己先high起來，希望能營造直播間舒服、愉快的氛圍。

Nat健豪今年3月來台，受到疫情影響，工作、表演被迫中斷。而剛愛上在台灣街頭演出，因觀眾熱情讓他覺得「像在開演唱會」，於是靈機一動嘗試轉戰直播，並開始擴大歌曲庫，聽不同年代、語言的歌，連以往很少接觸的抖音歌曲也盡力去熟悉，一天可以練習8～10首新歌，不僅設定每場直播主題，還邀請粉絲點歌一起互動，讓他直說「直播是我做過的演出中，要講最多話的了！」為此他勤看新聞、電視節目，暢談奧運、疫苗等時事話題，也應觀眾要求分享自己日常生活大小事。最近他開始慢慢復工陸續參加節目錄影，特別提及受到主持人胡瓜很多照顧。