國泰金控捐款四千萬元力挺防疫醫護　蔡宏圖董事長：同舟共濟守護台灣戰勝疫情

▲國內醫療量能因新冠肺炎疫情正面臨極大考驗，為此國泰金控及旗下關係企業以實際行動「力挺醫護」，捐款四千萬元。

圖、文／國泰金控提供

新冠肺炎疫情嚴峻，面對全台確診不歇，國內醫療量能正面臨極大考驗，為此國泰金控及旗下關係企業以實際行動「力挺醫護」，捐款四千萬元，其中捐輸予台北市政府一千萬元、新北市政府一千萬元、台大醫院八百萬元、台北市立聯合醫院六百萬元、新北市立聯合醫院六百萬元，期為抗疫盡一份心力。



國泰金控董事長蔡宏圖表示，疫情爆發至今，此刻正是我們遭逢最嚴苛的時刻，期盼此時全體國人以「同舟共濟」的正面、積極心態，一起守護台灣，做好各項防疫工作並和全國所有醫護人員站在一起，儘早戰勝疫情，早日讓國人回歸正常生活。值得一提的是，國泰世華銀行一位梁姓同仁（曾擔任過醫護人員），已在第一時間向主管爭取加入「自願性防疫救護工作」，也獲得國泰世華銀行總經理李偉正親自致電讚許與鼓勵。



國泰金控總經理李長庚也說：「防疫、抗疫已是全民共識，大家一定要好好保護自己和家人，雖然過程中會很多不便、不習慣，但為了能恢復最基本的日常，大家一定要堅持、遵守防疫規定，讓我們一起為全台醫護加油，也一起彼此鼓勵，共度難關。」