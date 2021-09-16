i原券限量10萬份！越早登記越容易中獎　可混搭其他加碼券使用

▲i原券限量10萬份，可與其他加碼券搭配使用。（圖／取自ETtoday直播）

記者游郁香／綜合報導

配合行政院的振興五倍券政策，原民會今年推出i原券，面額1000元，綁定數位券的民眾都有機會抽籤，限量10萬份。原民會經發處處長宋麗如表示，越早登記中獎機率越高，10月12日至11月2日，每周二下午3點半進行抽籤，每周抽出2萬5000份，中獎將以簡訊通知，使用次數無上限，用完為止。

由於獲原民會認證的店家多在交通偏遠的地方，為鼓勵民眾前往消費，i原券與國旅券的面額是所有部會加碼額度最高的1000元，限量發行10萬份。目前約有840家獲認證，店家型態多元，包括手工藝品店、餐飲店、農特產品店等，i原券還能與其他的加碼券交互使用，可說是「加碼中的加碼」。

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原民會經發處處長宋麗如舉例，若國人到台東旅遊，住在獲原民會認證的民宿，結帳時可同時使用面額都是1000元的i原券與國旅券，若民宿在客庄地區，還能「混搭」面額500元的客庄券使用。

五倍券官網數位綁定時間為9月22日至10月29日，i原券固定在每周二下午3點半抽籤，每周抽出2萬5000份，中獎將以簡訊通知，使用次數無上限，用完為止，使用期間為2021年11月5日至2022年4月30日，宋麗如表示，越早登記中獎機率越高。

▲原民會推出i原券。（圖／翻攝自振興五倍券官網）