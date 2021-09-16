莫德納第二劑來了！明起開放7／9前接種第一劑「75歲以上長者」

▲莫德納疫苗。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(16)日表示，考量長者族群為COVID-19感染後重症或死亡之高風險族群，為確保長者族群完成第二劑疫苗接種，獲得足夠免疫保護力，預計今(2021)年自9月17日起開放7月9日前已接種第一劑莫德納疫苗，且間隔滿10週以上之75歲(含)以上，亦即1946年12月31日(含)前出生的長者，接種第二劑莫德納疫苗，並依各縣市政府造冊通知施打。

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▲75歲以上長者接種莫德納疫苗。（圖／指揮中心提供）

指揮中心說明，今年7月9日前接種第一劑莫德納疫苗之75歲(含)以上長者，將陸續自9月17日起間隔滿10週，人數預估約29萬1,000人，指揮中心將於9月17日配送所需疫苗，由地方政府衛生局視現有疫苗庫存及後續供應之疫苗規劃接種作業，並指定合約醫院或接種點提供接種服務。後續將視疫苗到貨情形，依年齡層逐續向下開放民眾接種第二劑疫苗。

指揮中心呼籲，依國外臨床試驗及上市後監測資料顯示，接種第二劑莫德納疫苗後，不良反應發生機率及嚴重度較第一劑高，民眾於完成接種後，建議於接種處或附近至少留觀15分鐘，自我密切觀察15分鐘，先前曾因接種疫苗或任何注射治療後發生急性過敏反應的民眾建議留觀至少30分鐘，以利即時處置該類急性過敏反應。接種mRNA 疫苗後如出現胸痛、喘或心悸等症狀，應立即就醫並說明疫苗接種史。