108萬劑自購莫德納明晚間抵台　陳時中：累積到貨258萬劑

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(16)日表示，第七批採購Moderna疫苗108萬劑，預定於臺北時間9月17日凌晨自美國亞特蘭大啟運，預定17日晚間抵達桃園國際機場。

指揮中心表示，我國採購之Moderna疫苗目前共有258萬劑到貨，分別為首批5月28日15萬劑、第二批6月18日24萬劑、第三批6月30日41.04萬劑、第四批7月15日35.04萬劑、第五批8月8日9.96萬劑、第六批8月15日24.96萬劑及本批108萬劑。

明日抵臺疫苗待完成通關程序後，將直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供COVID-19接種計畫所列實施對象接種。

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據了解，近期莫德納於歐洲生產線陸續有些狀況，導致有供貨不穩的情形；不過，經過衛福部、外交部等這段時間幾乎是總動員緊迫盯人，包括總統蔡英文都在日前與美國在台協會（AIT）處長見面時，也有表達關切，因此讓莫德納改從美國直接出貨，讓供應穩定下來。

指揮中心數據顯示，莫德納截至9月14已接種3百79萬3887劑、AZ則施打7百99萬1608劑，不過，目前AZ疫苗已開始進行第二劑注射，莫德納卻因到貨量延遲，僅有35萬7253人打了第二劑。