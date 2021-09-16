快訊／今新增2本土「幼兒園群聚+1」　另增10境外

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（15）公布國內新增1例本土、10例境外移入，無人死亡；新北幼兒園群聚關連個案增加1人，目前為止整起群聚累積33人，除幼兒園學童、教師及其家人、板橋同社區住戶、社區裝修工人與其妻子、幼兒園家人的職場接觸者家庭，新增個案為幼兒園負責人。

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▲9/16確診人數、分布。（圖／指揮中心提供）

指揮中心說明，今日新增2例本土病例中，案16214為80多歲女性，今(2021)年9月14日因其他原因就醫並採檢，於今日確診；接觸者匡列中。案16221為70多歲女性，9月5日因北部某幼兒園感染事件由衛生單位安排至其他場所隔離，隔離期間及隔離期滿前採檢結果皆為陰性且均無症狀，9月12日解除隔離，9月14日因喉嚨痛就醫採檢，於今日確診；已匡列接觸者2人，均列居家隔離，其餘接觸者匡列中。

指揮中心表示，今日新增10例境外移入個案，為5例男性、5例女性，年齡介於20多歲至30多歲，分別自南非(案16215)、美國(案16216、16218、16219、16223)、日本(案16217、16222)、阿拉伯聯合大公國(案16220)、印尼(案16224)及印度(案16225)，入境日介於8月31日至9月14日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

指揮中心統計，截至目前國內累計3,082,957例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含3,065,218例排除)，其中16,115例確診，分別為1,488例境外移入，14,573例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計839例COVID-19死亡病例，其中829例本土，個案居住縣市分布為新北市411例、臺北市318例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另10例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。