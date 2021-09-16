失業女蓋車牌到處偷得手5千多　「粉紅色安全帽」太顯眼露餡

▲女竊賊爬上櫃台偷錢 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄一名無業女子缺錢花用，竟將歪腦筋動到店家上，她趁店員不注意時，偷走現金和零錢箱，一連就犯下5起竊案，由於她會把機車車牌第一個英文字用膠帶貼起來，使案情一度陷入膠著，最後靠著她每次都會戴的一頂粉紅色安全帽終於逮到人。





▲女竊賊到處偷，卻被頭上的粉紅色安全帽出賣 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

楠梓警分局轄區從8月底至9月初店家、彩券行發生5起竊盜案，警方接獲報案後擴大調閱監視器過濾可疑車輛，經分析路口影像，發現嫌疑人疑似為同一人，且為躲避查緝，還會將車牌遮掩，自以為天衣無縫，沒想到卻被她頭上那頂粉紅色安全帽給出賣。

▲女竊賊到處偷，卻被頭上的粉紅色安全帽出賣 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

掌握了她愛帶粉紅色的卡娜赫拉安全帽，又時常逗留彩券行內，終於在右昌附近彩券行內找一名與竊嫌特徵及交通工具都十分相似的女子，沒想到39歲的蔡姓女子見警方上前也不以為意，坦承犯案，她辯稱「因為失業已久，找不到工作，就一直行竊」，得手金額約5千元都已經花光光。

警方調查蔡女會先觀察商家及彩券行許久後鎖定目標，再趁店家不注意時，徒手行竊得逞，監視器拍下，她騎著機車，到一間雞排店前迅速偷走櫃台的零錢箱，隨即騎車離去，甚至趁彩券行沒有人時，整個人趴上櫃台，徒手偷走4千元，由於她會把車牌第一個英文字用膠帶貼起來，讓案情一度陷入膠著，最後經抽絲剝繭找到線索逮到人，全案依竊盜罪嫌函請臺灣橋頭地方檢署偵辦。

時間對我們來說完全沒用！

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