國民黨要蘇貞昌為3+11道歉　羅秉成：調查報告今送出「可受公評」

▲行政院發言人羅秉成。（圖／行政院提供）

記者呂晏慈／台北報導

立法院17日開議在即，將邀請行政院長蘇貞昌就放寬機組員檢疫標準的「 3+11 」政策進行專案報告。行政院長發言人羅秉成16日說明，行政院調查小組已成立，而且調查報告已經接近完成定稿，內容詳細說明「3+11」決策過程的原委，「可受公評」，預計今天送赴立院。

國民黨立院黨團今天上午舉行立法實務研討會，討論國民黨團優先法案與總預算案，黨團書記長陳玉珍批評，行政院長蘇貞昌至今未對「3+11」道歉，希望蘇揆必須要為此真誠地道歉；台灣民眾黨立委邱臣遠也舉行記者會批評未見「3+11」調查報告。

對此，羅秉成今天中午在行政院院會後記者會說明，立法院6月18日決議，要求行政院調查「3+11」的決策過程，現在調查小組已經成立，而且調查報告已經接近完成定稿，會在3個月時限內提送到立法院。

羅秉成補充，「3+11」調查報告內容已經完竣，希望在今天送出，但因明天就要向立法院報告，目前不便揭露其內容，至於藍營要求蘇揆道歉一事，「我們在調查報告裡面已經詳細說明決策上的原委，不管是事實上的理由，或者程序實質上的合理性、程序上的適法性等，都有所說明」，決策過程如何可受公評。