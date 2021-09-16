第二劑孤兒哭了！鄉民驚算「108萬劑莫德納」殘酷真相：別傻了

▲莫德納將到貨，預計給接種間隔滿10週的長者優先施打。（示意圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

指揮中心數據顯示，莫德納截至9月14日已接種379萬3887劑。不過有民眾擔心成為「第二劑疫苗孤兒」，正值緊張時刻，所幸傳來108萬劑自購的莫德納，將於後天抵台。然而有鄉民潑冷水表示，推算10月初能接種莫德納的人數約246萬人，顯見108萬劑仍不夠打，「講到數字好殘忍...限量是殘酷的！」

民眾黨13日在臉書發文痛批，高風險長者接種莫德納二劑不到1%，二類官員施打第二劑莫德納疫苗卻已有65%。對此，指揮官陳時中14日解釋，中央官員僅有打1千人左右，主要原因是他們接種時間比較早，不是讓他早點打第二劑。

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如今傳出有中秋大禮包，自購的108劑莫德納有望在18日到貨，消息引人振奮，但有網友狂酸「12週都快過了，真是感謝X官的高效率」、「笑死，拿來當第一劑打就好笑了」、「第二類狂喜」、「打到年底還是第二類吧」、「所以打在誰身上啊？我連第一劑都沒有」、「我爸媽第二劑，是不是得抽籤才能打得到莫德納」。

根據官方統計，莫德納截至9月14日已接種379萬3887劑，但到貨量延遲，全台僅有35萬7253人打了第二劑，等於還有340多萬人在等打第二劑莫德納。

▲任誰都不想成為莫德納「第二劑疫苗孤兒」。（示意圖／記者湯興漢攝）



對此，一名鄉民在PTT剖析，以接種時程來說，第10輪最有可能開莫德納第二劑，並且最快在10月4日開打，假設以10週間隔為施打基礎，那10月4日當天會滿10週的人數，「可以去反查7月26日第一劑施打人數282.2萬，然後扣掉目前已經施打第二劑人數35.7萬」，仍有246萬人等著打第二劑。

數據一出爐，代表著自購的108劑莫德納仍不夠打，鄉民不禁拋問「那100萬劑（應為108萬）怎麼分給246萬人呢？可能又要分年紀吧？或是看下一批能不能在中秋節後到貨？」

文章曝光後，底下網友熱議，「我爸媽65歲，7月中旬打，快超過10週了」、「講到數字好殘忍...限量是殘酷的」、「高官先打，有剩的 韭菜分」、「會用之前接種的先後當作順序吧」、「不是分年紀，而是依第一劑施打日期，比如7/11前接種Moderna的，能收到簡訊」、「246萬人劑搶108萬劑，怎麼分配都是大學問，每種方式都會被罵」、「第幾類就是施打順序啊，所以二類先打也沒錯，CDC莊人祥已經宣示，到貨的Moderna全用在第二劑，第一劑已經關門了，不拼覆蓋率，尚未打第一劑的莫粉請加選BNT」。

▲網友嘆，限量是殘酷的！（圖／翻攝PTT）



針對第二劑如何分配？稍早行政院發言人羅秉成表示，如果是以施打第二劑來講，明天到貨的莫德納疫苗108萬劑，封緘檢驗後會立即配送；羅補充，目前政府手頭上有30萬劑，也會立即發送，進行已接種間隔滿10週的長者第二劑接種。

►十類疫苗接種對象：

第一類：醫事人員／預估52.8萬人

第二類：中央及地方政府防疫人員／預估16.6萬人；累計69.4萬人

第三類：高接觸風險第一線工作人員／預估6.1萬人；累計75.5萬人

第四類：因特殊情形必要出國者／預2000人；累計75.7萬人

第五類：機構及社福照顧系統之人員及其照顧者、洗腎患者／預估46.7萬人；累計122.萬人

第六類：75歲以上長者、孕婦／預估168萬人（前者150萬人、後者18萬人）；累計290.4萬人

第七類：維持國家安全及社會運作之必要人員／預估86萬人；累計376.4萬人

第八類：64歲至74歲長者／預估198.5萬人；累計574.9萬人

第九類：19歲至64歲易導致嚴重疾病之高風險族群、罕見疾病或重大傷病／預估387.5萬人；累計962.4萬人

第十類：50歲至64歲成人／預估530萬人；累計1492.4萬人