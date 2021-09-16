　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

第二劑孤兒哭了！鄉民驚算「108萬劑莫德納」殘酷真相：別傻了

▲▼台北市花博接種站持續為65歲以上長者接種疫苗,花博爭豔館,施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,老年人,老人家,莫德納疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮,大型疫苗接種站。（圖／記者李毓康攝）

▲莫德納將到貨，預計給接種間隔滿10週的長者優先施打。（示意圖／記者李毓康攝）

網搜小組／劉維榛報導

指揮中心數據顯示，莫德納截至9月14日已接種379萬3887劑。不過有民眾擔心成為「第二劑疫苗孤兒」，正值緊張時刻，所幸傳來108萬劑自購的莫德納，將於後天抵台。然而有鄉民潑冷水表示，推算10月初能接種莫德納的人數約246萬人，顯見108萬劑仍不夠打，「講到數字好殘忍...限量是殘酷的！」

民眾黨13日在臉書發文痛批，高風險長者接種莫德納二劑不到1%，二類官員施打第二劑莫德納疫苗卻已有65%。對此，指揮官陳時中14日解釋，中央官員僅有打1千人左右，主要原因是他們接種時間比較早，不是讓他早點打第二劑。

[廣告]請繼續往下閱讀...

如今傳出有中秋大禮包，自購的108劑莫德納有望在18日到貨，消息引人振奮，但有網友狂酸「12週都快過了，真是感謝X官的高效率」、「笑死，拿來當第一劑打就好笑了」、「第二類狂喜」、「打到年底還是第二類吧」、「所以打在誰身上啊？我連第一劑都沒有」、「我爸媽第二劑，是不是得抽籤才能打得到莫德納」。

根據官方統計，莫德納截至9月14日已接種379萬3887劑，但到貨量延遲，全台僅有35萬7253人打了第二劑，等於還有340多萬人在等打第二劑莫德納。

▲▼北市府將北捷一線工作人員納入優先施打新冠疫苗之列，7/5北捷員工集體到新光醫院科教館疫苗接種站接種莫德納疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

▲任誰都不想成為莫德納「第二劑疫苗孤兒」。（示意圖／記者湯興漢攝）

對此，一名鄉民在PTT剖析，以接種時程來說，第10輪最有可能開莫德納第二劑，並且最快在10月4日開打，假設以10週間隔為施打基礎，那10月4日當天會滿10週的人數，「可以去反查7月26日第一劑施打人數282.2萬，然後扣掉目前已經施打第二劑人數35.7萬」，仍有246萬人等著打第二劑。

數據一出爐，代表著自購的108劑莫德納仍不夠打，鄉民不禁拋問「那100萬劑（應為108萬）怎麼分給246萬人呢？可能又要分年紀吧？或是看下一批能不能在中秋節後到貨？」

文章曝光後，底下網友熱議，「我爸媽65歲，7月中旬打，快超過10週了」、「講到數字好殘忍...限量是殘酷的」、「高官先打，有剩的 韭菜分」、「會用之前接種的先後當作順序吧」、「不是分年紀，而是依第一劑施打日期，比如7/11前接種Moderna的，能收到簡訊」、「246萬人劑搶108萬劑，怎麼分配都是大學問，每種方式都會被罵」、「第幾類就是施打順序啊，所以二類先打也沒錯，CDC莊人祥已經宣示，到貨的Moderna全用在第二劑，第一劑已經關門了，不拼覆蓋率，尚未打第一劑的莫粉請加選BNT」。

▲▼ 「第二劑疫苗孤兒」（圖／翻攝PTT）

▲網友嘆，限量是殘酷的！（圖／翻攝PTT）

針對第二劑如何分配？稍早行政院發言人羅秉成表示，如果是以施打第二劑來講，明天到貨的莫德納疫苗108萬劑，封緘檢驗後會立即配送；羅補充，目前政府手頭上有30萬劑，也會立即發送，進行已接種間隔滿10週的長者第二劑接種。

►十類疫苗接種對象：

第一類：醫事人員／預估52.8萬人
第二類：中央及地方政府防疫人員／預估16.6萬人；累計69.4萬人
第三類：高接觸風險第一線工作人員／預估6.1萬人；累計75.5萬人
第四類：因特殊情形必要出國者／預2000人；累計75.7萬人
第五類：機構及社福照顧系統之人員及其照顧者、洗腎患者／預估46.7萬人；累計122.萬人
第六類：75歲以上長者、孕婦／預估168萬人（前者150萬人、後者18萬人）；累計290.4萬人
第七類：維持國家安全及社會運作之必要人員／預估86萬人；累計376.4萬人
第八類：64歲至74歲長者／預估198.5萬人；累計574.9萬人
第九類：19歲至64歲易導致嚴重疾病之高風險族群、罕見疾病或重大傷病／預估387.5萬人；累計962.4萬人
第十類：50歲至64歲成人／預估530萬人；累計1492.4萬人

►600元爽吃「這一鍋」

ET快訊
靠龍劭華耳邊「想再聽你叫妹妹」　女兒告別：手比我想像中還冰
第二劑孤兒哭了！鄉民驚算「108萬莫德納」殘酷真相
峮峮曝2張舊照「他生前最愛」　小鬼離世周年吐15字
女星視訊老公　他看畫面突尖叫：為什麼裸體！
他撿到小雞養1個月送學校！　才驚是保育類「藍腹鷳」
快訊／桃勤20多歲女染Delta！　同居男友採檢出爐
108萬劑莫德納明抵台　優先施打對象曝光
「蜈蚣鼓+送葬佛祖車」慶分局長調走　警局長怒了說重話

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

作息不正常小心傷腦 營養師：10大食物防健忘

第二劑孤兒哭了！鄉民驚算「108萬劑莫德納」殘酷真相：別傻了

長榮酒店五倍券加碼出爐　0元現金爽住6500雙人房　

從大反派變好媽媽！她揭《黑魔女》沈痛暗示：是女性成長共同經驗

中秋節「12星座」求良緣、旺財方法曝！想斬爛桃花可別拜月老

「高鐵延伸宜蘭」9／25說明！交長：避免花1700億鄉親還不滿意

桃勤女染Delta！同居男友「密切接觸」急匡列　採檢結果出爐

高雄小土耳其！超狂新亮點「月世界熱氣球」　最快10月開放搭乘

不是等不到疫苗！莫德納+高端試驗原因曝　權威醫：可望降心肌炎風險

好市多「驚現中衛口罩」　價格翻倍！網戰翻：繼續漲吧

上班想偷懶？偵測器幫你把風！　感應到老闆經過就自動切換螢幕

iPhone13終亮相！粉色超搶眼　「瀏海縮20%」售價2萬5900元起

哈士奇暴衝遭撞翻2圈「毫髮無傷」跑回喜看凹洞的車...飼主慘賠2-3萬

龍劭華最後身影曝光！　前天拍戲有說有笑隔天房內猝逝

龍劭華回家了！兒捧牌位神情哀戚　柯淑勤直奔往生室見最後一面淚崩

Ella為「小王」分房老公三個月：久違來一下　S.H.E慶20年展默契...熱唱「一切都是天意～」

學習關鍵！師戴半透明口罩教學 露齒讓孩能「看嘴型跟念ㄅㄆㄇ」

iPhone13瀏海縮小20％續航力增　3C達人統整蘋果發布會懶人包！

丁國琳直播中得知龍劭華過世「笑容秒消失」　「還沒演過對手戲」成一輩子遺憾

許維恩生日大禮讓他下跪1小時！　王家梁感動哭：有妳真好

作息不正常小心傷腦 營養師：10大食物防健忘

第二劑孤兒哭了！鄉民驚算「108萬劑莫德納」殘酷真相：別傻了

長榮酒店五倍券加碼出爐　0元現金爽住6500雙人房　

從大反派變好媽媽！她揭《黑魔女》沈痛暗示：是女性成長共同經驗

中秋節「12星座」求良緣、旺財方法曝！想斬爛桃花可別拜月老

「高鐵延伸宜蘭」9／25說明！交長：避免花1700億鄉親還不滿意

桃勤女染Delta！同居男友「密切接觸」急匡列　採檢結果出爐

高雄小土耳其！超狂新亮點「月世界熱氣球」　最快10月開放搭乘

不是等不到疫苗！莫德納+高端試驗原因曝　權威醫：可望降心肌炎風險

好市多「驚現中衛口罩」　價格翻倍！網戰翻：繼續漲吧

找老公前妻「吃飯＋帶小孩」　財富女神曝10年婚秘訣：一點也不難

HTC新機傳現身 Google Pay平台　外觀、規格全曝光！

「9月當爸」Bobby造型大變首度露面！　未提半句妻子、小孩

作息不正常小心傷腦 營養師：10大食物防健忘

摩鐵開毒趴下藥性侵傳播妹　2男1死1遭判刑3年2月

桃園真實版開心農場！羊咩咩、小鹿求餵食　還能自製雞蛋水果沙拉

初生小牛被3.5公尺巨蟒吞下肚　母牛目睹悲傷「哞哞叫」不願離開

《玩很大》7周年「新制服曝光」！　胸針圖藏小鬼…吳宗憲：很懷念

漢光演習模擬反登陸作戰、反擊作戰　展訓練成果「砲聲響徹屏東」

台積電、中油簽署天然氣碳中和計劃MOU　向淨零碳排邁進

「四眼女警」英文超溜狂幫外國人　卸下眼鏡眾人驚：是個大正妹！

生活熱門新聞

最快周日有颱風　最新路徑曝光

林氏璧：莫德納買那麼多不用混打高端

桃勤20多歲女染Delta　林氏璧看「1細節」氣炸

桃勤女染Delta！　醫憂：事情恐大條

即／桃勤20多歲女員工染Delta足跡曝

今水氣最多！大雨熱區曝　連假恐有颱風生成

龍劭華驟逝　網不捨《含笑》3人成天使

莫德納鐵粉恐等到年底！他勸加選BNT

中秋大禮！百萬劑莫德納後天抵台　自購60萬劑AZ明天先來

桃勤20多歲女染Delta！急採389人結果出爐　

記者搶拍「擋救護車」爆衝突！台視：請辭獲准

桃勤女染Delta！同居男友採檢結果出爐

Delta個案餐廳內用！醫：壓力測試來了

獨／名醫打完AZ血壓飆高150　鼻血流滿飲料杯

更多熱門

相關新聞

民進黨團：開放混打不會只有莫德納加高端

民進黨團：開放混打不會只有莫德納加高端

莫德納混打高端臨床試驗將啟動，最快10月初步結果可望送交指揮中心。對此，民進黨立法院黨團書記長蔡適應表示，相信未來混打的對象，「不會只有莫德納加高端」，應該也會有其他版本，主要的醫學中心都會提出可行性研究，未來也會交給指揮中心參考。

不是等不到疫苗！李秉穎曝「莫德納＋高端」可望降心肌炎風險

不是等不到疫苗！李秉穎曝「莫德納＋高端」可望降心肌炎風險

自購+捐贈　台灣疫苗總量將達8217萬劑

自購+捐贈　台灣疫苗總量將達8217萬劑

108萬劑莫德納明啟程送台　緩解長者接種疫苗荒

108萬劑莫德納明啟程送台　緩解長者接種疫苗荒

莫德納混打高端吵翻！前台大醫批無聊「沒人能逼你」

莫德納混打高端吵翻！前台大醫批無聊「沒人能逼你」

關鍵字：

莫德納疫苗到貨第二類接種施打長者

讀者迴響

熱門新聞

野生正妹網紅「只穿內衣」逛超商

最快周日有颱風　最新路徑曝光

林氏璧：莫德納買那麼多不用混打高端

快訊／蔡英文政府向美方催貨成功　莫德納108萬劑從美國直送台灣

龍劭華「42年3壞習慣」成隱形殺手！

小優「錄影換穿薔薔衣」超兇身材震撼全場！

小鬼爸喪子1年罕吐22字心聲！

桃勤20多歲女染Delta　林氏璧看「1細節」氣炸

趙正平驚住院！錄影直播全取消

桃勤女染Delta！　醫憂：事情恐大條

梁家輝「夜夜激情」未成年少女

岳母搬到女婿家顧孫　7個月後懷孕了

66萬人還沒申請！勞動部1萬元生活補貼9月底申請截止　錯過不受理

27歲女教師借高利貸　為了還債「1周賣淫3次」

「最愛搞失蹤」3大黑名單星座

更多

最夯影音

更多
上班想偷懶？偵測器幫你把風！　感應到老闆經過就自動切換螢幕

上班想偷懶？偵測器幫你把風！　感應到老闆經過就自動切換螢幕
iPhone13終亮相！粉色超搶眼　「瀏海縮20%」售價2萬5900元起

iPhone13終亮相！粉色超搶眼　「瀏海縮20%」售價2萬5900元起

哈士奇暴衝遭撞翻2圈「毫髮無傷」跑回喜看凹洞的車...飼主慘賠2-3萬

哈士奇暴衝遭撞翻2圈「毫髮無傷」跑回喜看凹洞的車...飼主慘賠2-3萬

龍劭華最後身影曝光！　前天拍戲有說有笑隔天房內猝逝

龍劭華最後身影曝光！　前天拍戲有說有笑隔天房內猝逝

龍劭華回家了！兒捧牌位神情哀戚　柯淑勤直奔往生室見最後一面淚崩

龍劭華回家了！兒捧牌位神情哀戚　柯淑勤直奔往生室見最後一面淚崩

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面