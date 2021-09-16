快訊／AZ、莫德納明後天到貨？　陳時中14:00說明

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）



記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（9/16）日為因應COVID-19疫情，14:00由陳時中指揮官說明疫情及防疫作為等事宜。國內莫德納疫苗庫存不足，但9月中開始有不少接種第一劑民眾滿10週，憂心第二劑沒有著落，現在傳出好消息，108萬劑莫德納後天凌晨抵台，另有65萬劑AZ明天下午抵台，相關狀況預期記者會中說明。

本土Delta疫情引起憂心，昨天晚間傳出發生群聚的新北幼兒園負責人確診。中央流行疫情指揮中心說明，有關北部某幼兒園案新增加1名檢驗陽性個案，相關疫調尚在進行中，指揮中心將於今(16)日下午記者會統一說明。

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新北衛生局表示，初步調查該個案自主健康管理期間均在家中沒有外出，衛生局針對接觸的家人已立即安排進行採檢，晚間採檢結果出爐，PCR均為陰性，但衛生局仍不掉以輕心，將持續疫調擴大匡列。

另昨天確診本土病例為桃勤女員工，感染源不明且染Delta，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，該案完整序列明天出爐，由於她在會去航空器客艙清潔，會往這個方向做感染源溯源，就相關航班、入境確診個案比對釐清；包含本案在內，國內目前已經累積36例本土Delta。