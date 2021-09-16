布林肯會立陶宛外長　吳釗燮推文感謝：將在貿易投資領域深化合作

▲外交部長吳釗燮透過推特表達感謝。（圖／翻攝自外交部推特）

記者呂晏慈／台北報導

中國大陸8月為抗議立陶宛同意成立「台灣駐立陶宛代表處」，召回駐立陶宛大使並降級雙邊關係，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）15日在華府會見立陶宛外長藍柏吉斯（Gabrielius Landsbergis），重申美國對立陶宛如鐵一般堅定的支持。外交部長吳釗燮16日透過外交部推特表示，「感謝美國國務卿布林肯對前線民主國家的支持。立陶宛外長藍柏吉斯與台灣合作所展現的智慧及勇氣讓我深受啟發。我們將在貿易、投資及供應鏈等領域採取具體行動深化與立陶宛的合作。」

布林肯15日會見藍柏吉斯時，就區域安全挑戰、中國脅迫、經濟合作等共同關切議題深入交換意見，重申美國對立陶宛如鐵一般堅定的支持；雙方也同意在共享的民主、自由、人權及法治等核心價值基礎上，持續加強政治、經貿及安全等領域合作交流，包括建立具韌性的供應鏈。面對中國對立陶宛各類的脅迫，美國行政部門和國會的聲援力道不斷增強。

除美國之外，歐盟、歐洲議會支持力挺台立關係的聲浪也源源不絕，包括日前斯洛維尼亞總理楊薩（Janez Janša）也以歐盟輪值主席國身分致函歐盟全體會員國，強調台灣是重要夥伴，呼籲全球理念相近盟友全力聲援立陶宛。

對此，外交部表示，誠摯感謝美國再次強力聲援立陶宛，支持立國與台灣發展關係，外交部將以積極且實質的行動拓展台立夥伴關係，欣見國際民主陣營發揮團結力量，共同捍衛民主國家選擇與其他國家深化往來的自由選擇。

外交部指出，立陶宛自同意與台灣相互設處以來，即不斷遭受來自威權體制複合式多重威脅，包括政治、外交、軍事、經濟、網路、難民入侵等，但是立陶宛對台灣立場始終堅定不移。外交部對立陶宛無畏威權體制的脅迫，堅定與民主台灣發展關係的毅力，表達最崇高的敬意。

外交部表示，在我國「駐立陶宛台灣代表處」正式設立前，雙方已經展開密切協調聯繫，就未來可能合作交流的議題深入交換意見。在採購立陶宛民生消費及農漁產品方面，外貿協會在本月15日已成功舉辦台立B2B線上貿易洽談會，吸引雙方60多家廠商參與商務會談。

外交部稱，預定於10月下旬前往立陶宛的中東歐三國經貿投資考察團，也將對雙方產業高度對接的雷射、半導體、金融、生技等領域鋪陳合作橋樑。此外，在培育半導體產業人才、科技創新及解決難民非法入境問題等層面，雙方也將藉由經貿訪團及未來相互設處後，更進一步探索台灣可以分享及提供經驗資源的空間。

外交部強調，我國政府將採取一系列的積極作為，竭盡所能協助立陶宛應處威權體制的複合式威脅，共同捍衛民主自由制度不受專制極權政體的逼迫。