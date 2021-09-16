　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

首談台灣正名　吳釗燮：華府好友瞭解台灣的重要性

▲▼外交部長吳釗燮在華府智庫「全球台灣研究中心」2021年度研討會視訊專題演說（Minister Wu`s remarks at 2021 GTI Annual Symposium）。（圖／翻攝自外交部YouTube）

▲外交部長吳釗燮在華府智庫「全球台灣研究中心」2021年度研討會視訊專題演說。（圖／翻攝自外交部YouTube）

記者呂晏慈／台北報導

外交部長吳釗燮15日在美國華府智庫「全球台灣研究中心」（Global Taiwan Institute, GTI）舉辦的線上年度研討會發表預錄專題演說，強調唯有民主陣營團結一致，才能戰勝威權主義的威脅，而台灣是民主國家的重要夥伴，我方樂見美國持續扮演國際事務的領導角色，並樂願在互信互利的基礎上，深化台美友好夥伴關係。

吳釗燮在演說中從近期全球戰略競爭態勢強調台灣的重要性，指出當前威權國家正發動一場反民主的意識型態戰爭，台灣身處民主對抗威權的最前線，具有重要戰略價值，不僅是共享價值的夥伴，關乎區域與全球安全，更是打造可靠且有韌性的全球供應鏈中不可或缺的成員。

吳釗燮說，北京聲稱台灣屬於中華人民共和國的一部分，意圖將其侵略擴張合理化，這種民族統一主義不正是當年引發第二次世界大戰的導火線嗎？其繼續扭曲台灣的名稱來凸顯其對台灣的主權主張，「當我們要求正名時，北京稱此為挑釁，並威脅將開戰或報復。值得慶幸的是，我們在華府的好朋友瞭解，讓台灣被稱作『台灣』在戰略上的重要性。我在此向各位表達感謝。」

吳釗燮也指出，立陶宛因為深化與台灣的關係而遭到特定威權國家的無理打壓；我方感謝美國公開力挺立陶宛堅守民主價值，並持續領導民主陣營因應威權國家的不當影響力。

「全球台灣研究中心」是2016年成立的華府智庫，旨在提升各界對台灣議題的認識，今年是「全球台灣研究中心」成立5週年，論壇主題為「台美關係：打造21世紀的議程」（US-Taiwan Relations: Forging a 21st Century Agenda）。

本年的年度研討會於本月15日及16日舉行，受疫情影響再度採取線上形式進行；我國駐美代表蕭美琴大使擔任開幕致詞，其他與談貴賓包括：美國聯邦眾議院外委會亞太小組主席貝拉（Ami Bera, D-CA)、白宮前國安顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）、美國國務院前亞太助卿史達偉（David Stilwell）、美國國家民主協會會長米德偉（Derek Mitchell）、日本前國家安保局次官兼原信克等。

►絕美「拿鐵拉花粉餅」會爆出精華液！

ET快訊
小優「換穿薔薔衣」超兇震撼全場！　羞爆：平常都藏住了
60萬莫德納鐵粉「等嘸疫苗」！指揮中心籲明天前加選BNT
小鬼爸喪子1年掉6公斤罕吐22字心聲！忍痛完成他遺願
被約泡湯傻男樂歪　脫下沉睡女友褲子慘了！遭判1年6月
日27歲國小女教師借高利貸　還不出錢兼差「1周賣淫3次」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

投資特斯拉1000億入袋沒賺飽！　他預言未來10年會有3倍利潤

首談台灣正名　吳釗燮：華府好友瞭解台灣的重要性

27歲國小女教師借高利貸　還不出錢兼差「1周賣淫3次」

美國經濟數據樂觀　道瓊大漲236點

立陶宛挺台抗中　美國務卿布林肯讚揚表達支持

信徒善款慘變「白蟻食物」！寺廟功德箱上萬鈔票被啃成廢紙

英國內閣改組結果曝光　外交大臣「阿富汗危機」度假調職副首相

紐西蘭原住民發起「變更國名」連署　將改名為「奧特亞羅瓦」

《時代》2021百大人物出爐！「台灣囝仔」黃仁勳、網紅薇婭入列

快訊／英國強生將「重組內閣」　稍晚宣布新任命部長名單

上班想偷懶？偵測器幫你把風！　感應到老闆經過就自動切換螢幕

iPhone13終亮相！粉色超搶眼　「瀏海縮20%」售價2萬5900元起

哈士奇暴衝遭撞翻2圈「毫髮無傷」跑回喜看凹洞的車...飼主慘賠2-3萬

龍劭華最後身影曝光！　前天拍戲有說有笑隔天房內猝逝

龍劭華回家了！兒捧牌位神情哀戚　柯淑勤直奔往生室見最後一面淚崩

Ella為「小王」分房老公三個月：久違來一下　S.H.E慶20年展默契...熱唱「一切都是天意～」

iPhone13瀏海縮小20％續航力增　3C達人統整蘋果發布會懶人包！

丁國琳直播中得知龍劭華過世「笑容秒消失」　「還沒演過對手戲」成一輩子遺憾

學習關鍵！師戴半透明口罩教學 露齒讓孩能「看嘴型跟念ㄅㄆㄇ」

龍劭華「疾病因素」離世！「坐在沙發走的」　經紀人慟發聲…妻哭喊「爸爸，我們回家」

投資特斯拉1000億入袋沒賺飽！　他預言未來10年會有3倍利潤

首談台灣正名　吳釗燮：華府好友瞭解台灣的重要性

27歲國小女教師借高利貸　還不出錢兼差「1周賣淫3次」

美國經濟數據樂觀　道瓊大漲236點

立陶宛挺台抗中　美國務卿布林肯讚揚表達支持

信徒善款慘變「白蟻食物」！寺廟功德箱上萬鈔票被啃成廢紙

英國內閣改組結果曝光　外交大臣「阿富汗危機」度假調職副首相

紐西蘭原住民發起「變更國名」連署　將改名為「奧特亞羅瓦」

《時代》2021百大人物出爐！「台灣囝仔」黃仁勳、網紅薇婭入列

快訊／英國強生將「重組內閣」　稍晚宣布新任命部長名單

德翔海運規劃明年七月股票港股上市　繼加拿大航線後將開出美西線

四川6.0強震2死　滿街房屋被震碎驚悚影片曝！民眾被壓在瓦礫下

小優「錄影換穿薔薔衣」超兇身材震撼全場！　羞爆：平常都藏住了

大谷翔平獲選《時代》百大人物　讚哈波、薛茲爾的合體

歐力士傳出壞消息　王牌投手開刀本季提前報銷

獅猿正面交鋒　防禦率王布雷克對決側投黃子鵬　

帛琉承諾「10月底前台灣人免費打BNT」 業者開賣帛琉泡泡新航次

竹科工程師跟房東要嫁誰？鄉民一面倒選他　關鍵因素曝

神級客點雞排拆3張單　內行人揭原因「雙贏秘密傳說」

憂小孩打BNT釀心肌炎　重症醫喊家長更應擔心這點

龍劭華最後身影曝光！　前天拍戲有說有笑隔天房內猝逝

國際熱門新聞

27歲女教師借高利貸　為了還債「1周賣淫3次」

混打AZ+BNT鼻血噴3天　他曝驚悚照片

岳母搬到女婿家顧孫　7個月後懷孕了

紅毛猩猩淪性奴　天天被剃毛供村民享樂

YouTuber叫兒裝哭忘剪掉　網爆罵

善款變白蟻食物！功德箱上萬鈔票成廢紙

她玩「姐夫」忘拔插頭　狂震3小時融化

雙胞胎墜10F慘死　媽媽還在開直播

紐西蘭原住民發起變更國名連署　將改為奧特亞羅瓦

雙胞胎共娶一妻　3人同床懷孕了

《時代》2021百大人物：台裔執行長入列

不想上班！23歲男竟「騙老闆確診新冠肺炎」害25人隔離　悽慘下場曝光

英國外交大臣「阿富汗危機」度假被拔官

美情報官員曝「美國本土威脅」時間點

更多熱門

相關新聞

聯合國開議　吳釗燮專文登英大報籲停止排除台灣

聯合國開議　吳釗燮專文登英大報籲停止排除台灣

聯合國大會今天開議。英國大報《每日電訊報》刊登外交部長吳釗燮專文，內容呼籲聯合國停止排除台灣，讓台灣能在應對氣候變遷等全球挑戰作出貢獻。

「南韓催疫苗蔡政府卻在搞改名」　王鴻薇：看來黨的利益比人民重要

「南韓催疫苗蔡政府卻在搞改名」　王鴻薇：看來黨的利益比人民重要

更名「台灣」是條漫漫長路

更名「台灣」是條漫漫長路

「改名可以改運嗎？」　陳以信批蔡政府「自嗨」

「改名可以改運嗎？」　陳以信批蔡政府「自嗨」

改名「台灣代表處」有望？吳釗燮等傳赴美密商　外交部未正面回應

改名「台灣代表處」有望？吳釗燮等傳赴美密商　外交部未正面回應

關鍵字：

吳釗燮

讀者迴響

熱門新聞

野生正妹網紅「只穿內衣」逛超商

林氏璧：莫德納買那麼多不用混打高端

桃勤20多歲女染Delta　林氏璧看「1細節」氣炸

趙正平驚住院！錄影直播全取消

梁家輝「夜夜激情」未成年少女

桃勤女染Delta！　醫憂：事情恐大條

「最愛搞失蹤」3大黑名單星座

27歲女教師借高利貸　為了還債「1周賣淫3次」

iPhone 13輸了！果粉死守「6年前神機」原因曝

今水氣最多！大雨熱區曝　連假恐有颱風生成

混打AZ+BNT鼻血噴3天　他曝驚悚照片

岳母搬到女婿家顧孫　7個月後懷孕了

紅毛猩猩淪性奴　天天被剃毛供村民享樂

66萬人還沒申請！勞動部1萬元生活補貼9月底申請截止　錯過不受理

竹內結子離世1年未下葬　丈夫仍把骨灰留身邊

更多

最夯影音

更多
上班想偷懶？偵測器幫你把風！　感應到老闆經過就自動切換螢幕

上班想偷懶？偵測器幫你把風！　感應到老闆經過就自動切換螢幕
iPhone13終亮相！粉色超搶眼　「瀏海縮20%」售價2萬5900元起

iPhone13終亮相！粉色超搶眼　「瀏海縮20%」售價2萬5900元起

哈士奇暴衝遭撞翻2圈「毫髮無傷」跑回喜看凹洞的車...飼主慘賠2-3萬

哈士奇暴衝遭撞翻2圈「毫髮無傷」跑回喜看凹洞的車...飼主慘賠2-3萬

龍劭華最後身影曝光！　前天拍戲有說有笑隔天房內猝逝

龍劭華最後身影曝光！　前天拍戲有說有笑隔天房內猝逝

龍劭華回家了！兒捧牌位神情哀戚　柯淑勤直奔往生室見最後一面淚崩

龍劭華回家了！兒捧牌位神情哀戚　柯淑勤直奔往生室見最後一面淚崩

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面