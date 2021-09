波士頓市長初選台裔吳弭人氣高　有望破「200年白人男市長」傳統

▲台裔波士頓市議員吳弭投入市長選戰。(圖/翻攝自Facebook/Michelle Wu)



文/中央社

波士頓今天舉行市長初選,很可能首度由兩位有色人種、也許都是女性的候選人出線,且其中一位是台灣移民後裔,打破波士頓頭200年清一色由白人男性當選市長的傳統。

美聯社報導,今天的初選要從5位主要參選人中挑出兩強,他們全都是有色人種,4人是女性。得票率最高的兩位候選人將在11月2日一決勝負,讓試圖解決種族與族群衝突的波士頓走入新紀元。

初選的5名參選人分別是代理市長詹尼(Kim Janey)、市議員喬治(Annissa Essaibi George)、康貝爾(Andrea Campbell)、吳弭(Michelle Wu),還有波士頓前經濟發展主管巴羅士(John Barros)。

詹尼已創造歷史,在前市長華爾希(Marty Walsh)今年稍早因出任拜登政府的勞工部長而卸下市長職務後,成為首位以代理身分出任波士頓市長的非裔人士和女性。

