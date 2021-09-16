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冷血夫吵架把6歲兒從29樓丟下亡　砍死妻再躲窗台10小時

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

河北省保定市15日發生一起家庭憾事，一名男子疑似與妻子發生爭吵，先是持刀將妻子捅成重傷，再把年僅6歲的孩子從29樓扔下，母子倆送醫急救仍宣告不治。男子事後曾在29樓窗台徘徊，試圖輕生，與警消人員僵持長達10小時才被勸下，目前已被押送至警局接受審訊，詳細的情況仍有待調查釐清。

根據陸媒《鳳凰網》報導，事發大樓一名住戶透露，事發時間是15日清晨7點45分到7點50分之間，樓下突然有人大喊「孩子、孩子」，出來查看才發現狀況；另一名住戶則說，這對夫妻平時就經常打架，早上又突然打起，吵完以後，妻子躲在樓道裡，流了許多血，後來就聽見消防員、警員到場的聲音。

夫妻吵架他先把妻子砍死，再把6歲童從29樓扔下。（圖／翻攝自微博／鳳凰網、保定市公安局）

▲男子事後站在29樓窗台試圖輕生。（圖／翻攝自鳳凰網）

大樓的管理員透露，夫妻發生爭吵時，丈夫直接把年僅6歲的孩子從29樓丟下，還砍了妻子好幾刀。男子事後躲在29樓窗台，並不時移動，似乎企圖輕生；警消人員立即在底下設置救生氣墊，經過長達10個小時的勸阻，總算讓他放棄輕生的念頭，自行返回屋內。

根據保定市公安局蓮池區分局通報，遭砍的妻子以及墜樓的6歲童，送醫搶救仍雙雙宣告不治。

此外，也有陸媒報導指稱，吵架的兩人並非夫妻關係，疑似是因為感情糾紛才會發生口角。男子目前已被帶回警局接受審訊，詳細的事發過程以及當事人之間的關係，仍有待警方進一步調查釐清。

▼警方證實確有此事，母子倆送醫搶救仍宣告不治。（圖／翻攝自微博／保定市公安局蓮池區分局）

夫妻吵架他先把妻子砍死，再把6歲童從29樓扔下。（圖／翻攝自微博／鳳凰網、保定市公安局）

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