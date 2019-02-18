亡靈招手？26歲男深夜開車突衝靈堂　棺木遭撞翻...死壓車頭

▲男深夜突開車衝撞路旁的靈堂，死者棺木當場被撞翻。（圖／翻攝自梨視頻）

大陸中心／綜合報導

河北省廊坊霸州市近日發生一起詭異車禍意外。一戶人家在家中設靈堂辦喪事，正當眾親朋好友傷心之際，一輛小客車卻突然衝入靈堂，由於衝擊力過大，棺木直接被撞翻，萬幸的是遺體沒有「彈出」。死者親人和村民目睹全程，全都怒火中燒，當場包圍司機意圖痛打一頓，沒想到涉事司機不僅疑似酒駕甚至毫無悔意，反嗆「還能揍我？有本事就揍我啊。」

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綜合陸媒報導，這起詭異車禍發生在12日晚間11時，河北廊霸州市的辛店三村有一戶人家在家門前路邊搭起帳棚辦喪事，一輛白色小客車突然高速衝入，先是把供家屬用膳的一堆桌椅撞爛，緊接著又衝向靈堂、撞向棺木，導致棺木側翻、壓在車頭。

▼男因酒駕闖禍，慘遭眾人包圍。（圖／翻攝自梨視頻）

從影片中可以看到，事發後靈堂內一片狼藉，有人高聲質問司機，「你哪村的？趕緊連繫家人！」豈料司機居然耍賴，「我不聯繫，我誰也不聯繫。」且拒絕道歉，甚至反嗆「還能揍我？有本事就揍我。」隨後現場有人高喊「都別動手」，不過氣氛仍劍拔弩張。

警方趕到現場後，發現肇事司機今年26歲，當晚因為感情問題，在家中喝了不少悶酒，隨後開車就撞上了棺材。由於喪家希望死者安息，入土為安，經過協調，僅要求司機賠償300元人民幣（約1363台幣），作為棺木的修補費。

對此，網友紛紛留言表示，「覺得毛毛的」、「有點靈異」，許多人則砲轟司機缺德「也太便宜他了，驚擾往生者竟還嗆聲」、「為何不揍他，揍完塞進棺材一起陪葬」、「完全不尊重死者」。