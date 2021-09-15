反擊北京制裁　英國議會禁止中國大使鄭澤光進入議會大廈

▲ 鄭澤光先前擔任副外交部長。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

中國3月以散布有關新疆人權問題的虛假訊息為由，宣布制裁英國多名議員。英國國會祭出反擊，新任中國駐英大使鄭澤光原定15日出席一場在英國國會大廈舉行的會議，但在受中國制裁的議員強烈反對下，鄭澤光被禁止進入國會。

根據《英國廣播公司》及《衛報》，對中友善的英國國會跨黨派中國小組（All Party Parliamentary China Group）原定15日在下議院舉行招待會，鄭澤光受邀出席。但下議院議長霍伊爾（Lindsay Hoyle）接獲議員抗議後認為，鄭澤光進入國會並不恰當，上議院議長麥福（John McFall）也發表類似決定。

中國3月指控，5名英國下議員及2名上議員散布有關中國的謊言，祭出旅行禁令並凍結其資產。儘管如此，中國小組仍邀請鄭澤光出席15日的夏季聚會。根據《每日電訊報》，擔任中國小組主席的保守黨籍下議員葛蘭姆（Richard Graham）並未事先與同志商量在國會招待鄭澤光一事。

5名保守黨下議員上周為此致函霍伊爾，表達他們對此事的憂慮。2名上議員則致信麥福表示，「中國政府實施的制裁不僅直接針對議員，更針對整個議會、所有議員、專責委員會及國會特權。我們永遠不該讓我們的工作場所成為一個承認並助長這類制裁的場合」，無法想像在英國議員的自由受到侵害的情況下，中國大使卻能自由進出國會大廈，利用國會設施為其代表的政權喉舌。他們也建議中國小組，若有需要，可改在中國大使館舉行會議。

霍伊爾說明，不會永久禁止中國大使進出國會，若北京取消對英國議員的制裁，自然不會有這類爭議。麥福則聲明指出，「上下院議長一致認為，考慮到包括二名上議員等議員目前受到的制裁，此次中國小組的會議應在其他地點舉辦。」

中國駐英使館對此發表聲明指出，中方3月實施的制裁毫無問題，而英國國會特定人士為了個人政治利益，採取卑鄙且懦弱的行為，阻撓中英正常交流與合作，損害兩國人民利益。

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