15歲屁孩「偷特斯拉狂飆」！撞毀車門還PO網炫耀…警揭疑點困惑了

▲大陸一名15歲少年偷開別人特斯拉，還不慎將車門撞壞。（圖／翻攝自和訊網）

記者閔文昱／綜合報導

電動車大廠特斯拉（Tesla）是不少人心中的夢寐品牌，不過大陸廣東卻有一名15歲少年為了能開特斯拉炫耀，竟闖入別人社區停車場，找了一輛特斯拉偷開並拍攝影片，過程中還不慎將右前門撞壞，讓女車主事後得知後相當氣憤。目前警方已介入調查。

綜合陸媒報導，廣東深圳的特斯拉車主張女14日表示，一名自稱15歲的未成年男子13日偷偷潛入社區，並在停車場偷開她的特斯拉Model 3，事後發現撞壞了還透過她留在車內挪車電話主動連繫，表示車子已停回原位了，但不小心將門的地方撞壞，願意賠償，並稱是車子沒鎖才去偷開。

▲車主將事件傳至社區群組。（圖／翻攝自微博）

對此，張女立刻聯繫社區物業並報警，同時也聲稱自己確實有將車鎖上。警方調查後發現，男子並非社區住戶，疑似出於好奇才將車開走，事後還把開車影片上傳至社群媒體向朋友炫耀，車主報警後，男子不願到派出所接受調查，因此他是如何進入車內並將車開走的，詳細情況還在了解當中。

據了解，不同於傳統汽車透過鑰匙進入和啟動的方式，特斯拉Model 3提供卡片/車鑰匙開鎖、特斯拉App開鎖以及藍牙自動解鎖等多種開鎖方式，進入車輛後踩住剎車踏板，車輛將自動處於啟動狀態。

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