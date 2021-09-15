　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

15歲屁孩「偷特斯拉狂飆」！撞毀車門還PO網炫耀…警揭1疑點困惑了

▲大陸一名15歲少年偷開別人特斯拉，還不慎將車門撞壞。（圖／翻攝自和訊網）

▲大陸一名15歲少年偷開別人特斯拉，還不慎將車門撞壞。（圖／翻攝自和訊網）

記者閔文昱／綜合報導

電動車大廠特斯拉（Tesla）是不少人心中的夢寐品牌，不過大陸廣東卻有一名15歲少年為了能開特斯拉炫耀，竟闖入別人社區停車場，找了一輛特斯拉偷開並拍攝影片，過程中還不慎將右前門撞壞，讓女車主事後得知後相當氣憤。目前警方已介入調查。

綜合陸媒報導，廣東深圳的特斯拉車主張女14日表示，一名自稱15歲的未成年男子13日偷偷潛入社區，並在停車場偷開她的特斯拉Model 3，事後發現撞壞了還透過她留在車內挪車電話主動連繫，表示車子已停回原位了，但不小心將門的地方撞壞，願意賠償，並稱是車子沒鎖才去偷開。

▲車主將事件傳至社區群組。（圖／翻攝自微博）

▲車主將事件傳至社區群組。（圖／翻攝自微博）

對此，張女立刻聯繫社區物業並報警，同時也聲稱自己確實有將車鎖上。警方調查後發現，男子並非社區住戶，疑似出於好奇才將車開走，事後還把開車影片上傳至社群媒體向朋友炫耀，車主報警後，男子不願到派出所接受調查，因此他是如何進入車內並將車開走的，詳細情況還在了解當中。

據了解，不同於傳統汽車透過鑰匙進入和啟動的方式，特斯拉Model 3提供卡片/車鑰匙開鎖、特斯拉App開鎖以及藍牙自動解鎖等多種開鎖方式，進入車輛後踩住剎車踏板，車輛將自動處於啟動狀態。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

►絕美「拿鐵拉花粉餅」會爆出精華液！

ET快訊
指揮中心認「莫德納混打高端」　柯文哲：超越醫學訓練的認知
Kimi慶12歲生日「身高快超越林志穎」　父子並肩合照根本兄
她醉玩「姐夫」忘拔插頭！狂震3小時整支融化
快訊／新北幼兒園再爆1確診　家人PCR結果火速出爐
雙胞胎共娶一妻「每天輪流愛愛」　人妻開心宣布：我懷孕了！
快訊／保時捷「國道決戰」大貨車！　追撞插進車底秒變廢鐵
情侶互瞞「富二代家世」　他坐上女友家賓利車：我有藍寶堅尼

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

15歲屁孩「偷特斯拉狂飆」！撞毀車門還PO網炫耀…警揭疑點困惑了

冷血父「29樓丟下孩子」！轉身持刀砍妻　住戶聽巨響嚇壞

天津台博會20日登場　「920就愛你」兩岸電商購物節雲帶貨成焦點

會見王毅！文在寅「高度重視韓中關係」：支持中舉辦北京冬奧

女嬰一出生「全身自帶奇香」！真相令人痛心　醫搖頭：嚴重可致死

陸6成大學生最嚮往互聯網企業　6成7認為35歲前年收入可破400萬

視訊美國兩黨代表　楊潔篪：希望美方糾正「錯誤對華政策」

彭博：陸官方擬派工作組進駐恆大　全面調查債務狀況

恆大破產瘋傳　許家印香港豪宅被爆「轉手給管家」

陸避談馬英九任「兩岸特使」　國共應加強交流互動

Sandy曝妹婚禮差點「忘記載鹿希派」　家族合照弟弟還「遭請走」存在感堪憂XD

獨養2智能障礙兒...28歲整天哭鬧 媽靠手工餅乾撐家計「我很快樂」

哈士奇暴衝遭撞翻2圈「毫髮無傷」跑回喜看凹洞的車...飼主慘賠2-3萬

最後救護畫面曝！龍劭華猝逝高雄　劇組吃飯找不到人...開門見倒床邊

E奶網紅潘緣涉跨境運毒！ 操盤進8公斤大麻「只收虛擬幣」

資深藝人龍劭華過世！享壽68歲　突昏倒送醫搶救無效...

許維恩生日大禮讓他下跪1小時！　王家梁感動哭：有妳真好

藝人龍劭華過世！享年68歲　高雄85大樓內昏倒搶救無效亡

藝人龍劭華過世！享壽68歲　高雄85大樓內昏倒搶救無效亡

謝金燕示範「吃不胖技能」　捧便當熱舞！經紀人看了都胃痛

15歲屁孩「偷特斯拉狂飆」！撞毀車門還PO網炫耀…警揭疑點困惑了

冷血父「29樓丟下孩子」！轉身持刀砍妻　住戶聽巨響嚇壞

天津台博會20日登場　「920就愛你」兩岸電商購物節雲帶貨成焦點

會見王毅！文在寅「高度重視韓中關係」：支持中舉辦北京冬奧

女嬰一出生「全身自帶奇香」！真相令人痛心　醫搖頭：嚴重可致死

陸6成大學生最嚮往互聯網企業　6成7認為35歲前年收入可破400萬

視訊美國兩黨代表　楊潔篪：希望美方糾正「錯誤對華政策」

彭博：陸官方擬派工作組進駐恆大　全面調查債務狀況

恆大破產瘋傳　許家印香港豪宅被爆「轉手給管家」

陸避談馬英九任「兩岸特使」　國共應加強交流互動

翻拍台偶必紅…12年神作《敗犬女王》翻拍泰劇！新版阮經天戲外是獸醫

台灣疫苗困境　柯文哲打臉民進黨：我負責就幫AZ代工拿3000萬劑

內政部稱若緩建社宅「將補足接手」　北市抗議：公務機關發不實新聞

鄭凱文屠龍關鍵　林威助：有穩定控球

聖嫂嘟嘟「冰箱上貼出超音波照」！　聖結石激動找寶寶…大反轉傻眼

幕後／宜蘭高鐵站選址　跨黨派在地公職密籌「宜蘭最佳」連署行動

《天能》實景拍攝直接炸飛機！諾蘭新片拍「原子彈」　網驚：怕了

工研院發佈「長照產業白皮書」　曝居家服務潛在需求

《時代》2021百大人物出爐！台裔NVDIA執行長黃仁勳入列　還有網紅薇婭

塗再貴乳霜也沒用！日常生活「6個行為」讓你加速衰老

女友生日他買花「停車場給驚喜」 撞見交纏畫面哭了...頭頂綠綠der

大陸熱門新聞

正妹網紅29歲病逝！新婚3個月確診肺癌晚期

直播大走光！　女網紅「倒立一字馬」掉出奶

早戀被叫家長！高一男當著爸媽面校內跳樓

恆大破產瘋傳！陸官方：營運出現困難

便秘女酵素吃3年　腸道「爬滿棕黑色紋路」變蛇皮

女嬰一出生全身自帶奇香！真相令人痛心

小米智慧眼鏡亮相 「通話、導航、拍照、翻譯」四大功能全收錄

莆田最小患者才4歲　穿防護衣自己做檢查

大陸一天暴增50例均在福建　莆田、廈門雙傳播中心

恆大破產瘋傳　許家印香港豪宅轉手給管家

爆發前約3萬人離開莆田！Delta恐怖外溢

台灣藝人被誰出征？　陸官方要深入調查

陸何時放寬BNT疫苗認證？

付完聘金才知「女友是阿嬤」！29歲男後悔了

更多熱門

相關新聞

年輕妹玩賣場推車　刮到特斯拉害毀容

年輕妹玩賣場推車　刮到特斯拉害毀容

傻眼！新北市Leo到林口家樂福購物，將愛車特斯拉停放在停車場，購物完要牽車時卻發現車尾莫名多了一道深深的刮痕，他將「哨兵模式事件報告」打開查看，發現竟是1名同為購物的女子，將賣場推車猛一推，才導致推車撞上車尾，但令他生氣的是，女子發覺釀禍，卻低頭看了一眼就離開，他目前也不排除報案依民事途徑處理。

「特斯拉閃電酒瓶」網拍破2.6萬元

「特斯拉閃電酒瓶」網拍破2.6萬元

馬斯克「搬」理論大酸傳統車廠

馬斯克「搬」理論大酸傳統車廠

特斯拉電動車成功挑戰紐柏林

特斯拉電動車成功挑戰紐柏林

蘋果電動車面臨生產危機？　Apple Car負責人跳槽福特

蘋果電動車面臨生產危機？　Apple Car負責人跳槽福特

關鍵字：

特斯拉15歲偷開

讀者迴響

熱門新聞

即／龍劭華死因出爐！檢方曝「疾病因素」

iPhone12狂砍4000元！官網下架4款舊機　價格調降一覽表看這邊

趙正平驚住院！錄影直播全取消

龍劭華「坐在沙發走的」！25年妻撕心裂肺哭喊

LINE「收回訊息」功能消失？她查原因崩潰

快訊／資深藝人龍劭華過世！享壽68歲

女兒曾夢到他死！龍劭華：謝謝妳替我擋災

YouTuber叫兒裝哭忘剪掉　網爆罵

66萬人還沒申請！勞動部1萬元生活補貼9月底申請截止　錯過不受理

雙胞胎墜10F慘死　媽媽還在開直播

龍劭華永別了！親友扶靈慟喊「下車了」

龍劭華、楊可涵2度演爺孫　這部台劇3演員當天使了

龍劭華有糖尿病史猝死　高大成：研判血流緩亡

快訊／龍劭華高雄85大樓27樓猝逝　警方回應了

iPhone 12大跳水！　蘋果官網最新價格一次看

更多

最夯影音

更多
Sandy曝妹婚禮差點「忘記載鹿希派」　家族合照弟弟還「遭請走」存在感堪憂XD

Sandy曝妹婚禮差點「忘記載鹿希派」　家族合照弟弟還「遭請走」存在感堪憂XD
獨養2智能障礙兒...28歲整天哭鬧 媽靠手工餅乾撐家計「我很快樂」

獨養2智能障礙兒...28歲整天哭鬧 媽靠手工餅乾撐家計「我很快樂」

哈士奇暴衝遭撞翻2圈「毫髮無傷」跑回喜看凹洞的車...飼主慘賠2-3萬

哈士奇暴衝遭撞翻2圈「毫髮無傷」跑回喜看凹洞的車...飼主慘賠2-3萬

最後救護畫面曝！龍劭華猝逝高雄　劇組吃飯找不到人...開門見倒床邊

最後救護畫面曝！龍劭華猝逝高雄　劇組吃飯找不到人...開門見倒床邊

E奶網紅潘緣涉跨境運毒！ 操盤進8公斤大麻「只收虛擬幣」

E奶網紅潘緣涉跨境運毒！ 操盤進8公斤大麻「只收虛擬幣」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面