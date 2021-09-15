嗲聲求助下秒爆反差！她見妹子「1舉動」翻白眼　網嘆：職場很有用

▲很多人看到別人「撒嬌」，都會大翻白眼。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人都會「撒嬌」、適時放軟姿態，不過這樣的舉動，有時卻會引來他人反感。就有一名女網友發文表示，每次看到其他女生對男生撒嬌，結果轉頭以後變了個人，就讓她很想「巴蕊」。貼文曝光後，大票網友也有感而發，「這種女人最讓人討厭」、「很討人厭，不過我吃這套」。

這名女網友在臉書社團「爆廢公社公開版」上貼文，詢問大家身邊是否有一種女生是「對待男生、女生態度會不一樣的？」她每次看到女生在那邊「ㄋㄞ」就覺得很反感，但偏偏很多男生都吃這套。

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原PO舉例，這類女生遇到男生時，就會撒嬌「你就幫人家弄嘛～你人最好了」；不過遇到同性時，卻又像變了個人「你不用管我，我可以自己用」。原PO無奈表示，每次看別人撒嬌就覺得會氣到短命，「真的很想給她頭殼巴蕊！」

▲原PO不喜歡會對男生撒嬌的女生。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

貼文曝光後，一票網友表示認同，「我看到這種都翻白眼」、「有啊，噁心到爆炸，男生面前裝柔弱，女生面前很厲害」、「我討厭這種做作的」、「有遇過娃娃音的，讓人拳頭很硬」、「我聽到這種火氣會極度上升」、「有啊，我同事」、「討厭嗲聲嗲氣的女生」、「綠茶特性之一」。

不過也有些網友表示，「我會欸，我覺得撒嬌在職場上很有用」、「男生很吃這套」、「男生都喜歡這種」、「整體來說還是很實用」、「男生其實也知道，也很吃這套」、「多數男人吃這套，不過要先長得不討厭就是了」。