三寶姨「17秒釀2起車禍」！無視小擦撞閃人　下幕摔車網炸鍋

▲三寶姨17秒內發生2次車禍。（圖／翻攝自【爆廢公社公開版】●）

網搜小組／鄺郁庭報導

日前，一段「移動式神主牌」的行車紀錄器影片在網上瘋傳！有網友在臉書《爆廢公社》貼出這段畫面，只見一位三寶騎士姨在短短17秒內就造成2起車禍，第一次只是輕輕碰撞，這位阿姨似乎就沒放在心上，繼續自顧自地迴轉，結果害另一位直行的女騎士閃避不及，兩人雙雙摔車，讓網友氣罵「三寶界中的三寶」。

從畫面中可以看到，這位三寶姨身穿桃紅色外套，原本在最內側，打了方向燈之後就要直接橫切迴轉，結果轉到車道中間的時候，阿姨就先和一輛直行、身穿保全制服的男騎士發生擦撞。不過還好男方反應很快，急煞之餘，也趕緊把龍頭扭開，並站起身維持平衡，所以兩人都沒事。

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▲第一次小擦撞，第二次真擊落。（圖／翻攝自【爆廢公社公開版】●）

而眼見沒有受傷，阿姨也不管三七二十一，繼續往前並迴轉，行經中間黃色的網狀線時還加速要離開，沒想到對向一位直行女騎士反應不及，兩人直接撞上。三寶姨被撞上車頭後，馬上失去平衡摔車，整個人大扑街；女騎士則是往前滑行了一小段，還是慘摔到人行道上。

短短17秒影片，總計有上萬次點閱，留言數多達3千筆，不少網友被三寶姨的行為氣到不行，「要彎都沒在看一下嗎，我騎車超怕這種」、「很倒楣捏！害人害己，這跟確診者到處亂跑有什麼不一樣」、「兩邊撞到她的機車有夠衰！行動謀殺機」、「肇事逃逸之後又未禮讓直行車嗎？」