國際焦點

日本核電廠爆意外！　重啟前「福井普賢反應爐」放射性水外洩

▲▼位於日本新潟縣的柏崎刈羽核電廠。（圖／路透）

▲日本新潟縣的柏崎刈羽核電廠。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導　

就在新潟縣議會剛表決支持全球最大核電廠柏崎刈羽核電廠最快在明年1月重新啟動後，福井縣敦賀市的普賢（Fugen）核反應爐卻在23日傳出含有氚的放射性水外洩事件。雖然官方強調未波及民眾，但外界對核設施安全管理再度感到憂心。

新潟縣核電廠復運、福井縣緊急事故
21日新潟縣議會才表達要讓柏崎刈羽核電廠恢復營運，沒想到才過一天，福井縣敦賀市的普賢反應爐就發生了放射性物質氚水外洩。這座反應爐目前正處於廢爐拆解階段，卻在23日下午3點20分左右爆出意外，立刻成為各界討論焦點。

根據日本原子力研究開發機構與原子力規制廳說法，事發當下，有三位協力廠商員工正在普賢反應爐的輔助大樓三樓臨時塑膠棚裡進行切割配管作業。沒想到突然有含氚的水從管線竄出，雖然外洩量只有約20毫升，但氚濃度已高於管理基準值，導致現場一度陷入緊張。

官方回應與安全調查、核設施潛在風險
官方則表示，三位作業人員當時都全副武裝，穿著雙層手套和全身防護服，事故發生後也馬上撤離到安全區域，沒有發現有人因輻射受影響。單位再次強調，這起外洩事件僅限於廠區內部的受控區，沒有流到外面環境，不會影響周邊居民健康。

雖然這回人員和平安無事，但相關的拆解作業已經立刻暫停，並展開詳細調查，要確認是不是設備老化或者拆解過程有其他潛藏風險。這也讓外界再次關注，核電設施即使停用或進入拆解階段，依然不能輕忽潛在的放射性危機。

普賢反應爐是日本本土自研的核能原型爐，早在2003年就已經停止運行，目前正進行漫長的除役作業。這起外洩事件不僅為核能安全敲響警鐘，也讓民眾對核設施未來拆解過程中的管理更加關心。

快訊／川普政府宣布：2027年6月起對中國晶片加徵關稅

